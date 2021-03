Vysmiata Vlhová: Som šťastná, že dievča zo Slovenska porazilo všetkých

BRATISLAVA. Prišla uvoľnená, vysmiata, vtipkovala. Neraz sa spokojne zadívala na veľký krištáľový glóbus, ktorý stál pred ňou na stole. „Mám ho stále pri sebe. Stále ho opatrujem, stále sa naň pozerám. Ide mi v hlave celá sezóna a tie emócie, šťastie, smútok, bezradnosť. Celá sezóna je v tom a je pekné, že ho môžem mať,“ hovorila. Petra Vlhová si v nedeľu po finále Svetového pohára v Lenzerheide prevzala veľký krištáľový glóbus a v utorok túto cenu pre najlepšiu lyžiarku sezóny ukázala aj na tlačovej konferencii na Bratislavskom hrade.

„Keby niekto pred desiatimi rokmi povedal, že raz vyhrám veľký glóbus, myslím, že všetci, možno aj ja, by sme povedali, že je to nemožné, nereálne, lebo na to nemáme rozpočet, ľudí. Ale môj tím a rodina sme to dokázali,“ hovorila Vlhová.

„Tento úspech je neuveriteľný v podmienkach, v akých som vyrastala, keď to porovnám s inými krajinami. Som šťastná, že dievča zo Slovenska porazilo všetkých a že som najlepšia lyžiarka na celom svete,“ doplnila. Sadne do vlaku aj s glóbusom Vedľa nej sedeli najbližší – rodičia a brat Boris. Vlhová by sa však najradšej podelila o svoju radosť s celou krajinou. „Prvé, čo mi napadlo, bolo – bože, keby som sa tak mohla tešiť s celým Slovenskom. Myslím, že by prišlo veľa ľudí. Som smutná, že je takáto doba. Inak by som si ten glóbus užila oveľa viac. Cítim, že sa ľudia tešia z mojich výsledkov a ja sa teším, že im môžem dávať radosť aj v takýchto ťažkých časoch,“ hovorila Vlhová.

Petra Vlhová s najbližšími - naľavo jej rodičia, napravo brat Boris s manželkou. (Autor: TASR)

Mala v pláne cestovať po Slovensku vlakom a cestou stretnúť toľko fanúšikov, koľko by sa dalo. Pandémia ju však nepustí. „Ale keď to situácia dovolí, tak to urobíme. Ja sa už na to teším, neviem sa dočkať,“ uškrnula sa. Priznala, že dostala množstvo gratulácií. A veľmi ju potešil aj telefonát od prezidentky Zuzany Čaputovej krátko po sobotňajších pretekoch. Vlhová o ničom nevedela, telefón jej podal jej manažér Richard Galovič.

„Rišovi začal zvoniť mobil a zo žartu mu hovorím - daj, zodvihnem, dakto to bude, porozprávam sa s ním. Ale netušila som, kto volá. On zodvihol a povedal – dám vám Petru. Keď som sa spýtala, kto tam je, ozvalo sa – dobrý deň, tu je Zuzana Čaputová. Ostala som v šoku, lebo keď vám zavolá prezident, je to naozaj pocta. Bolo to veľmi milé a neskutočne ma to potešilo,“ opisovala Vlhová. Počas sezóny veľakrát plakala Vlhová priblížila aj náročné chvíle, ktoré počas sezóny prežívala. V jej úvode dosiahla skvelé výsledky, ale neskôr sa jej prestalo dariť. Trápila sa na lyžiach aj vo svojom vnútri. „Borko (brat Boris – pozn. red.) by vedel povedať, ako som veľakrát plakala, že to už nejde, že to nedokážeme,“ priznala.

„Ale som bojovník. Bojovala som do konca a tu je výsledok,“ ukázala na glóbus. Vyzdvihla prácu celého svojho tímu a predovšetkým hlavného trénera Livia Magoniho. „On už mal skúsenosti s tým, aké to je bojovať o celkové víťazstvo. Povedal mi, že musím bojovať do konca aj napriek tomu, ak nebudem jazdiť dobre, nebudem mať výsledky, aké chceme. Ale že mám bojovať a zbierať čo i len po bode,“ približovala.

Vedeli sme, že to bude náročné. Ale myslím, že nikto z nášho tímu si nepredstavoval, že to bude až také náročné, aké to reálne bolo. Petra Vlhová

„Vedeli sme, že to bude náročné. Ale myslím, že nikto z nášho tímu si nepredstavoval, že to bude až také náročné, aké to reálne bolo,“ priznala. „Ale možno je to o to krajšie, že aj keď sme mali ťažšie chvíle, držali sme pokope, stále sme sa koncentrovali na náš jediný cieľ. A zrazu som zase vybehla hore. Tak to v športe chodí,“ doplnila. Už musím poľaviť Viackrát hovorila o ohromnom nápore a tlaku, ktorý počas sezóny vnímala. Nevedela povedať, či to ešte niekedy dokáže zopakovať. Či sa ešte niekedy pustí do boja o veľký glóbus. „Keby som mala teraz úprimne odpovedať, tak poviem, že nie. Určite to nebude na budúci rok,“ priznala.

Petra Vlhová. (Autor: TASR)

„Obetovala som všetko, môj osobný život, mala som v očiach len jediný cieľ a trénovala som najviac, ako som mohla, aby som glóbus získala. Možno sa mi to ešte podarí, možno nie, ale už musím trošku poľaviť. Keby som mala ísť ďalšiu sezónu tak ako túto, možno na jej konci poviem, že končím a nechcem už lyže ani vidieť,“ naznačila. Jej prioritou v nasledujúcej sezóne bude olympijská medaila. Určite neabsolvuje vo Svetovom pohári celý program ako v uplynulej sezóne. Ako reagoval Magoni? To nemôžem povedať Vlhová priznala, že o glóbuse snívala odmalička. „Ale o tom malom, za nejakú disciplínu, lebo ten veľký sa mi zdal nereálny,“ upresnila. „Aj na internete koluje nejaký rozhovor, ktorý som robila, keď som mala asi sedemnásť. Hovorila som, že pre mňa je nemožné jazdiť všetko, že na to nemám čas. Ale povedala som aj – nikdy nehovor nikdy,“ hovorila. Zlom nastal po tom, keď ju začal trénovať Magoni. „On asi prvý videl, aký mám potenciál a že to môžem dokázať,“ vravela Vlhová.

Plány útoku na veľký glóbus prichádzali postupne. „A po vlaňajšej sezóne sme si povedali, že som toho schopná a išli sme za tým. Boli momenty, keď sa zdalo, že už nič nebude, ale potom sme sa z toho vyspali a zase sme si povedali - dokážeme to. No a je tu, na stole,“ usmiala sa Liptáčka. Čo jej povedal Magoni, keď už bolo isté, že glóbus získa? „To vám nemôžem povedať,“ smiala sa. „Každý vie, že Livio je maximalista. V sobotu v prvý moment bol dojatý, vystískali sme sa, tam slová neboli potrebné. Potom si neodpustil, že som ten slalom nešla dobre, že som mohla ísť aj rýchlejšie a podobné veci. Ale, samozrejme, veľmi sa teší, toto bol aj jeho veľký cieľ,“ priblížila.

Petra Vlhová s veľkým glóbusom. (Autor: SITA)

Chcela by mesiac voľna Vlhová priznala, že jej cesta na vrchol nebola jednoduchá a za všetko vďačí predovšetkým rodine. „Bez nej by som tu nesedela a nemala žiadne výsledky. Mrzí ma to, ale na Slovensku je to tak, že keď niekto nemá rodičov, ktorí obetujú všetko a dajú do toho neskutočné peniaze, tak, bohužiaľ, športovec môže mať obrovský talent, ale nevyužije ho,“ reagovala.

Život je o tom, že človek zažije aj pády a vyhrá ten, kto sa nevzdá a bude bojovať do konca. Aj toto by som ľuďom chcela odkázať. Petra Vlhová