Bude Magoni pokračovať? Petre i Liviovi ešte čosi chýba, tvrdí Vlha

„Nečaká nás jednoduchá cesta. Problém je v tom, že Slovensko je malá krajina a tamojšia lyžiarska asociácia nemá taký potenciál, aký by sme potrebovali,“ vravel tréner Livio Magoni na začiatku spolupráce.

„V prvom rade sa chcem poďakovať svojmu tímu. Bez nich by som nedokázala získať veľký glóbus,“ priznala Petra Vlhová pre RTVS.

BRATISLAVA. Za to, čo dosiahla, môže vďačiť najmä sebe. Svojej vytrvalosti, pracovitosti, koncentrácii a lyžiarskemu umeniu. Nezabúda však ani na tých, ktorí jej pomáhajú.

Každú sezónu si začali dávať nové výzvy a ciele. V úvodnej to bolo zlepšovanie sa v slalome a postupná práca na technike v obrovskom slalome.

„Je to pre mňa veľká zmena, ale už som ju potrebovala. Ukázal mi novú cestu. Navyše mi dodáva množstvo sebavedomia, čo mi pomáha,“ vravela Vlhová.

„Videl som v nej veľký potenciál. Vedel som, že je to dobrá pretekárka, ktorá je ešte mladá a otvorená novým možnostiam. Hneď na začiatku sa stotožnila s mojimi myšlienkami,“ naznačil Magoni po pár mesiacoch spolupráce.

„Išla som katastrofálne. Trináste miesto je rovnaké, akoby som bola posledná. S trénerom sme to rozoberali, ale budeme potrebovať viac času, aby sme zistili príčiny,“ vravela Vlhová.

Do Pjongčangu tak prichádzala v pozícii medailovej favoritky. Tento tlak však nezvládla a v slalome skončila až trinásta.

„Bola som pokojná, mala som čistú hlavu, išla som do toho naplno. Buď to dám, alebo vypadnem. O dva roky mám šancu opäť,“ reagovala Vlhová.

Celkovo trikrát sa dostala do elitnej desiatky. V celkovom hodnotení Svetového pohára získala 589 bodov a skončila desiata.

Poctivým tréningom sa však vrátila do formy a po Novom roku excelovala v slalomoch v Záhrebe a Flachau, kde zdolala aj Shiffrinovú. Američania zrazu začali byť nervózni.

„Musíme sa pozrieť na farbu každej medaily a odraziť sa z toho do ďalšej tvrdej práce,“ naznačil taliansky tréner.

„Posledné týždne som hovoril, že potrebujeme iba to, aby Petra vyhrala aspoň jedno kolo. Vedel som, že si potom začne veriť. A ona zrazu vyhrala celé preteky, čo nikto nečakal,“ vravel Magoni.

Olympiáda je špecifické podujatie. V Pjongčangu možno prišla pre nás príliš skoro. Vtedy nebol problém v tom, že by nemala formu. Ale v jej hlave. Veľa ľudí na ňu tlačilo,

Vtedy Magoni zahlásil - ideme jazdiť aj kĺzavé disciplíny. A Vlhová hneď ukázala, že rýchlosť jej pristane. Shiffrinová navyše prerušila sezónu pre smrť otca.

Slovenka sa znenazdajky stala aj ašpirantkou na veľký glóbus. Boj o celkové prvenstvo však zastavila pandémia koronavírusu, pre ktorú sa zrušili preteky v Aare i finále Svetového pohára v Cortine.

Vlhová napokon v celkovom hodnotení skončila tretia, získala však hneď dva malé glóbusy - prvé v kariére.

„Som spokojný, že sme dosiahli cieľ, ktorý sme si stanovili. Napokon sme ho aj prekonali, keďže sme získali až dva glóbusy - za slalom a paralelný slalom,“ tvrdil Magoni.

„V budúcej sezóne sú majstrovstvá sveta. Cieľom je získať aspoň jednu medailu. A potom sa chceme zamerať na veľký glóbus,“ dodal Talian.

Jeden príbeh je už naplnený

Vlhovej tím tomu podriadil už letnú prípravu. Bola najtvrdšia, akú Slovenka dovtedy absolvovala

„Vstáva o štvrtej ráno, má osem jázd slalomu, potom desať jázd zjazdu. A to týždeň v kuse. To sú brutálne veci. Petra to vydržala,“ naznačil jej otec Igor.

„Musíme celú sezónu tvrdo pracovať. Vieme, že Petra je pripravená na všetko – ísť za medailami aj glóbusmi,“ poznamenal Magoni.

Od začiatku sezóny mali jasný plán: jazdiť všetky disciplíny. Úvod zimy bol skvelý, v piatich pretekoch získala Vlhová 420 z možných 500 bodov.

Neskôr sa pridali aj kĺzavé disciplíny. Vlhová neustále striedala krátke lyže s dlhými. Kým jej súperky oddychovali či trénovali, ona súťažila.