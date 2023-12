Vlhová opäť zabojovala a posunula sa dopredu. Lienz si podmanila Shiffrinová

"Nemáme veľmi čo povedať, Petra nemá momentálne zrovna najlepšie dni. Treba to akceptovať, niekedy sa to stáva a nemáme na to odpoveď. Predtým sme boli na vrchole, tak to niekedy býva.

Čaká nás príprava na Kranjsku Goru, musíme sa vrátiť v dobrej forme. Na tejto úrovni treba byť stopercentne fit," povedal tréner Mauro Pini pre RTVS.