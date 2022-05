Slafkovský jednotka draftu asi nebude, myslí si Cehlárik

Z osobných dôvodov vynechal šampionát vo Fínsku, no počas turnaja ohlásil zmenu klubu. Ruský Omsk strieda za švajčiarsky Zug.

Mojou ambíciou do ďalších rokov je vyhrať titul. Zug ako elitný tím tamojšej ligy je na to vhodné mužstvo. Po odchode z Ruska som hľadal klub s dobrým zázemím, čo sa mi podarilo. Vo Švajčiarsku som sa bol aj osobne pozrieť. Ich prístup, filozofia a celkové nastavenie sa mi veľmi páčili. Klub hrá posledné roky neustále o špicu, posledné dva ročníky bol majster. Láka ma byť líder a hrať vo víťazom tíme.

S akými očakávaniami pôjdete do Zugu?

Stretli ste sa aj s vedením Zugu. Ako na vás zapôsobili?

Špičková organizácia, na všetkých postoch. Rozprával som sa aj s trénerom Danom Tangnesom, ktorého poznám z pôsobenia vo Švédsku. V tom čase bol trénerom Linköpingu. Svoj príchod do Zugu som konzultoval aj s Čechom Janom Kovářom, ktorý v klube pôsobí. Vravel mi samé pozitíva. Malo by mi to sedieť.