Hokej sa hrá na góly, na hru sa nikto nepýta, vraví po prehre s Lotyšmi tréner osemnástky

O spokojnosti, pochopiteľne, nehovoril nikto z nich.

Chcú sa poučiť "Bol to ťažký zápas, Lotyšsko je dobrý tím. Nehrali sme dobre, musíme byť lepší," zhodnotil kapitán Tomáš Pobežal, ktorému do reči veľmi nebolo. Patril k pozitívnym zjavom v zostave Martina Dendisa. Skončil zápas s pluskou, strieľal viac ako ostatní, ale na gól stále čaká. Prvým strelcom Slovenska na šampionáte sa stal Tobias Tomík, ku ktorému sa v druhom dejstve pridali Michal Svrček a Andreas Straka. "Myslím si, že v hre piatich proti piatim sme boli lepší, ale tie oslabovky a disciplína nám dnes chýbala. Treba sa poučiť a dúfajme, že to bude lepšie v ďalších zápasoch," povedal jeden z nich, Michal Svrček, pre Hockey Slovakia. Podľa trénera Martina Dendisa sa na celkový výkon pýtať nikto nebude. Ani svetlé momenty jeho tímu totiž nepriniesli to podstatné - body do tabuľky. "Hokej sa hrá na góly. Lotyši ich dali viac ako my. To, že sme mali v hre piatich proti piatim územnú prevahu, na to sa nikto nepýta. Zápas sme prehrali, musíme sa z toho poučiť a ísť ďalej ako jeden tím," vyjadril sa hlavný tréner Martin Dendis.

Rozhodla nedisciplinovanosť Slovákom v tomto stretnutí nešli oslabenia. Lotyši dali dva góly z presilovky a ďalší, ktorý vyplynul z tlaku v početnej výhode. Práve to ich stálo zápas. "Chalanom sa chcem poďakovať za aktivitu a za zápas, ktorý sme predviedli. Boli v ňom ťažké chvíle, keď sme mali navrch a našou zbytočnou nedisciplinovanosťou sme sa potrestali," skonštatoval Dendis. "Chalani bojovali, dotiahli sme sa na súpera, ale zároveň sa musíme zamyslieť nad našou disciplínou." Slovíčko disciplína skloňovali aj ďalší členovia mužstva. "Myslím si, že sme dnes boli často vylučovaní a to rozhodlo celý zápas. V ďalšom zápase musíme robiť menej faulov a to je cesta. Musíme byť menej vylučovaní a viac sa do všetkého tlačiť, aby sme dávali viac gólov z našich šancí," povedal Luka Radivojevič. Pri debute s dvomi asistenciami Radivojevič odohral prvý zápas na turnaji. Líder mužstva sa uviedol dvomi asistenciami. "Musel som sa do toho trochu dostávať. Nebolo to najlepšie, nebolo to najhoršie, ale určite viem hrať aj oveľa lepšie ako dnes. Dúfam, že to tak bude vyzerať v ďalšom zápase," povedal.

Podľa obrancu so skúsenosťami z MS do 20 rokov zápas rozhodlo, že mužstvo nevyužilo vyrovnanie z 1:3 na 3:3. "Bohužiaľ, nevyužili sme to momentum, ale nevadí, hlava hore, musíme si to zobrať do ďalšieho zápasu a snažiť sa to využiť," povzbudzuje tím. "Nemôžeme sa zľaknúť tlaku, keďže Fíni tu budú mať plný štadión. Treba hrať svoj hokej a nebáť sa robiť veci, ktoré treba robiť. A tak to pôjde," dodáva pred nedeľňajším súbojom s výberom domácich.

Slovenskí hokejisti sa radujú z gólu v zápase Slovensko - Lotyšsko na MS v hokeji do 18 rokov 2024. (Autor: FOTO - IIHF)

Lotyši oslavujú Oficiálny web Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) označil tento výsledok za prekvapenie, keď napísal: "Prekvapenie v skorých fázach to vždy okorení." Portál Lotyšskej hokejovej federácie nazval túto výhru "fantastickým úspechom". Stačilo sa pozrieť na víťazov. Oduševnene odspievali hymnu a potom poslali do kamier viacero víťazných gest. "Budeme v play-off, sľubujeme!" povedal víťazstvom nabudený Markus Sieradzkis. "Naše sebavedomie je veľmi veľké. Len sa pozrite na ľad, ako hráme. Každý je nabudený a sme pripravení hviezdiť," dodal pre IIHF odvážne kapitán Krists Retenais.

Strelecká prevaha nepomohla Slovenskí hokejisti síce ukončili zápas ako aktívnejší tím so streleckou prevahou v pomere 34:28, ale pochovali ich zbytočné fauly i zlé oslabenia. Lotyšskí hokejisti si päťkrát zahrali v presilovke. Dve početné prevahy využili, technicky však strelili gól aj vďaka prvej, avšak asi sekundu po návrate vylúčeného Zubeka, takže sa tento presný zásah nepočítal ako presilovkový. Za najlepšieho hráča porazeného tímu bol vyhlásený Tobias Tomík. Strelil jeden gól. Produktívnejší ako on boli Andreas Straka (1+1) a Luka Radivojevič (0+2). Najväčšiu chuť mal kapitán Tomáš Pobežal. Odohral viac ako 23 minút, vystrelil sedemkrát a patril k najviditeľnejším individualitám. Na premiérový bod na šampionáte však stále čaká. VIDEO: Zostrih zo zápasu Slovensko - Lotyšsko na MS do 18 rokov 2024

Slováci ani raz neviedli Slovenskí hokejisti začali duel aktívnejšie a dôraznejšie. Z toho vyplynuli strely i prvá presilovka. Po troch minútach hry hákoval Svrčka útočník Macijevskis. Na prvý gól na turnaji to ale nevyužili. Naopak, aj v tomto zápase inkasovali ako prví, keď v čase 8:43 otvoril skóre Sieradzkis. Našťastie nepriaznivý stav netrval dlho. Už o trištvrte minúty neskôr sa prejavil príchod Luku Radivojeviča do zostavy. Po prihrávke Straku v útočnom tlaku sa neunáhlil k strele spomedzi kruhov, ale našiel nekrytého Tomíka na pravom krídle, ktorý z prvej vyrovnal. V prvej dvadsaťminútovke si v početnej výhode zahralo aj Lotyšsko. Na dve minúty bol za hrubosť vylúčený Patryk Zubek a musel si spytovať svedomie. V samom závere trestu sa zblokovaná strela odrazila rovno k nechránenému Haritoncevsovi a ten prinavrátim hráčom v bielom vedenie. Lotyši využili hneď ďalšiu presilovku. Zahrali si ju po vylúčení Radivojeviča za podrazenie a puk za chrbát brankára Haronika dostal Murnieks. Druhá tretina sa hrala dlho bez gólov. Platilo to aj po prvom treste Pobežala, v ktorom mali Slováci ohromnú príležitosť v oslabení. V akcii dvoch proti brankárovi vychytal skvelý lotyšský brankár Vecvanags najprv Straku a potom aj dorážku Tomíka. Straka vybojoval aspoň vylúčenie a Svrček si potom vypýtal ďalší faul, vďaka čomu si Slováci zahrali v presilovkách 4 proti 3 aj 5 proti 3. Tú o dvoch hráčov využil Svrček na zníženie. Tréner Dendis svojim zverencom pomohol time-outom. Andreas Straka potvrdil, že je kľúčovým hráčom, aj v 36. minúte. Vtedy vyrovnal na 3:3 vďaka dôrazu pred bránkou, keď poslal puk za ležiaceho súperovho brankára. Namiesto toho, aby iniciatívu prebrali Slováci, však znova udreli Lotyši. Zbytočne sa nechal vylúčiť Svrček, ktorý vyhodil puk mimo ľadovú plochu a protivník potvrdil vysokú presilovkovú efektivitu.