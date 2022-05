Amerika je úplne iný hokejový svet, rodičia majú peniaze na rozvoj, hovorí Bartečko

Majster sveta ĽUBOŠ BARTEČKO na stretnutí so zlatými chlapcami z Göterborgu chýbal. Posledných šesť rokov žije v Amerike, kde sa venuje rozvoju mladých hráčov. Jeho syn Dominik je takisto hokejista a pred sebou má univerzitnú ligu.

Už šesť rokov žijem v Amerike a som mimo diania na Slovensku. Minulý rok ma navštívil Vladimír Országh a vtedy sme si zaspomínali. Richard Lintner mi prednedávnom volal a vylovili sme pár zážitkov. Je to dvadsať rokov, ale spomienky stále budú. Je to niečo, čo sa nedeje každý rok.

V Nashville sme postavili novú halu, kde mám vyvesené svoje dresy z majstrovstiev sveta. Každý deň ich vidím a pripomína mi to, čo sme dosiahli. Stane sa, že sa ľudia pýtajú, čo to je a odkiaľ to je. Porozprávam im príbeh slovenského titulu majstra sveta a spomienky si stále oživujem.