Lefevere o Saganovi: Záujem máme, ale podľa mojich podmienok

BRATISLAVA. Slovenský cyklista Peter Sagan často vo svojej kariére zvádzal súboje s jazdcami tímu Deceuninck - Quick-Step. Najmä na jarných klasikách sú Yves Lampaert, Zdeněk Štybar či Julian Alaphilippe jeho hlavnými súpermi.

V budúcej sezóne by sa však z veľkých rivalov mohli stať tímoví kolegovia. Podľa francúzskeho športového denníka L'Équipe by mal 31-ročný slovenský multišampión v budúcej sezóne zamieriť práve do tohto belgického tímu.