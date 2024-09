VIDEO: Pogačar sa dočkal aj v Kanade. Po sólovom úniku vyhral prestížnu klasiku

Rýchlo si vybudoval náskok niekoľkých desiatok sekúnd, ktorý si bez problémov udržiaval až do cieľa, kde slávil 85. triumf v kariére.

Tohtoročný šampión Giro d'Italia a Tour de France sa na 209,1 km dlhej trati na kopcovitých zákrutách v Montreale vydal do úniku v predposlednom stúpaní približne 23 km pred cieľom.

"Boli to skvelé preteky a urobili sme presne to, čo sme chceli. Panovalo veľmi horúce počasie, pre mňa až príliš teplo, boli to náročné podmienky. Víťazstvo je vzpruha pred majstrovstvami sveta. Teraz treba ísť domov, ešte trocha potrénovať a budeme pripravení," povedal podľa AFP 25-ročný Slovinec.