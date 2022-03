Domácí tým se do této fáze kvalifikace, kdy je to už opravdu KO systém, dostal ze skupiny C, kde skončil na druhém místě se ziskem 16 bodů. Přímý postup byl ale velmi blízko, vždyť Italové hromadu bodů poztráceli v remízových zápasech – a ty byly hned čtyři! Ten poslední byl na půdě Severního Irska, kde Italové hráli 0:0. Dnes však budou obrovskými favority.Severní Makedonci byli příjemným překvapením skupiny J, kde sice nestačili na prakticky bezchybné Němce, ale nechali za sebou například Island a o bod také Rumunsko. Postup do baráže si definitivně vybojovali v posledním utkání, kdy na svém trávníku zdolali právě Island 3:1. Střeleckými hrdiny byli Aliosku a hlavně Elmas, který za remízového stavu dal dva góly.