ONLINE: HK Spišská Nová Ves - HC Košice dnes, Tipos extraliga LIVE (29. kolo)

Vážení diváci, na druhý sviatok vianočný sa uskutoční 29. kolo hokejovej Tipos Extraligy, pričom v jeho šlágri si zmerajú sily líder súťaže – HK Spišská Nová Ves a priebežne tretí tím tabuľky, HC Košice.



Spišská Nová Ves doteraz získala 53 bodov, pričom v utorok bude chcieť potešiť svojich priaznivcov, ktorým na domácom ľade urobila radosť zatiaľ zakaždým v tomto ročníku – v trinástich domácich dueloch totiž neprehrala ani raz a stratila v nich len bod. V tíme celku zo Spiša možno nájsť najproduktívnejšieho hráča ligy – Oliviera Archambaulta (40 bodov), za zmienku stojí aj skutočnosť, že obranca Spišiakov Igor Merežko sa nachádza v top 5 kanadského bodovania celej súťaže, získal už 31 bodov! Tento duel bude súčasťou regionálnych kôl, túto sériu začali zverenci kouča Wojnara prehrou 3:6 v Humennom.



Košičania sa dostali do výsledkovej krízy, aktuálne ťahajú šnúru 7 prehier v rade, v dôsledku čoho klesli z čela tabuľky na tretiu priečku (so ziskom 48 bodov). Oceliari sa tak potrebujú vrátiť na víťaznú vlnu, resp. k výkonnosti a výsledkom, aké predvádzali do konca novembra. Vo svojom doteraz poslednom vystúpení podľahli Košičania Michalovciam výsledkom 1:2, práve celok zo Zemplína ich vystriedal na 2. mieste tabuľky. Aj na strane Košíc sa z hľadiska produktivity najviac darí zámorskému hráčovi – 30-bodovému Američanovi Hunterovi Fejesovi.



Čo sa týka vzájomných súbojov, oba tímy si v prebiehajúcom ročníku postrážili domáce prostredie – Spišská Nová Ves vyhrala doma výsledkom 3:2, Košice zdolali na svojom štadióne súpera výsledkom 5:1.