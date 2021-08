Matej Tóth na LOH Tokio 2020 / 2021: ONLINE chôdza na 50 km

Zatiaľ je to všetko v poriadku a môžeme konštatovať, že Matej Tóth ide výborne! Tá strata okolo 30 sekúnd je od tretieho miesta až po nejaké to 40. miesto.

No a za Francúzom je už veľký balík, ktorý sa zatiaľ neroztrhol. V popredí tohto balíka je aj Matej Tóth, ale zatiaľ sa nič vážneho nedeje ak sledujete chôdzu a hlavne tú na 50 kilometrov tak viete, že všetko podstatné to bude až odsoť neskôr.

RTVS pripravila rozhovor s Matejom Tóthom ako sa pripravoval na tieto preteky. Sám povedal, že už cíti vek a že si nemyslí že je hlavným favoritom, ale že možno to je aj dobre, cíti sa uvoľnene. Ale ako povedal, chce medailu, ale nastupuje s pokorou, bude to boj.

No sme len v úvode krátko za prvým kilometrom a čínsky reprezentant Lou si ide zatiaľ svoje vlastné preteky. Uvidíme, či udrží takto vysoké tempo až do cieľa a či do neprepálil už hneď v úvode.

Kamera teraz ukázala aj nášho druhého reprezentanta Michala Morvaya. Aj on sa už občerstvil a drží sa vo veľkej skupine viacej vzadu. Stále sme len v úvode a my veríme, že aj Michal dnes spraví pre Slovensko pekný výsledok.

Kamera teraz zachytila aj druhého slovenského reprezentanta Michala Morvaya! Je to jeho premiéra na OH a veríme, že po nej bude spokojný a že poteší naše farby pekným výsledkom.

