Bojoval sám so sebou. Matej Tóth sa lúčil bez medaily, ale s úsmevom

Tomala dotiahol svoj únik do víťazného konca a nadviazal na legendárneho krajana Roberta Korzeniowského, štvornásobného olympijského víťaza.

Tridsaťjedenročný Poliak nefiguroval v žiadnych prognózach medzi favoritmi. V Sappore absolvoval len druhú päťdesiatku v živote, tú premiérovú v marci tohto roka v Dudinciach, kde skončil piaty.

Druhý slovenský reprezentant Michal Morvay skončil na 41 mieste so stratou 25,14 na víťaza.

Pre Morvaya to bola prvá päťdesiatka na vrcholnom podujatí a prvé preteky v takýchto úmorných podmienkach. Aj keď na trati veľmi bojoval, nakoniec prišiel do cieľa.

"Začal som podľa plánu, taktika bola dobrá. Ráno aj v polovici pretekov som sa cítil dobre, no v živote som nezažil takéto počasie a ukázalo sa to, keď som začal chytať kŕče do nôh. Nevedel som si s tým dať rady, bojoval som v hlave, či pokračovať, ale olympiáda sa nebalí. Dobojoval som to až do cieľa a za to si dávam veľké plus," povedal.

Diniz pútal pozornosť a vzdal

V úvode sa dostal do úniku Číňan Luo a vydržal v ňom dvadsať kilometrov. Vedno s ním pútal v prvej polovici pretekov pozornosť Francúz Yohann Diniz.

Trojnásobný majster Európy šiel preteky ako na hojdačke. Na chvíľu sa mihol na čele, ale neskôr zastal pri toalete. Zdalo sa, že ho trápi žalúdok ako na OH 2016, a prepadol sa na chvost štartového poľa.