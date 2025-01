Futbalové prestupy ONLINE: Boženíkov prestup stroskotal, záujem je o Suslova (piatok, 31. január)

8:28 Londýnsky Arsenal získal na hosťovanie do konca sezóny Chloe Kellyovú, ktorá prišla len deň po tom, čo anglická útočníčka požiadala o odchod z Manchestru City.

Kellyová, ktorá v tejto sezóne nastúpila za City v základnej zostave len raz, zverejnila na platforme X vyhlásenie, v ktorom uviedla, že chce odísť, aby si zvýšila šance na nomináciu do anglickej reprezentácie na obhajobu titulu na majstrovstvách Európy v júli.

8:00 Tréner Legie Varšava Goncalo Feio potvrdil, že slovenský reprezentačný útočník Róbert Boženík neprestúpi do jeho tímu.

Rennes mení trénera

8:00 Francúzsky futbalový klub Stade Rennes uskutočnil zmenu na poste hlavného trénera. Po vzájomnej dohode skončil na tomto poste Argentínčan Jorge Sampaoli a na uvoľnené miesto angažoval 47-ročného Senegelčana Habiba Beyeho.

Beye podpísal s Rennes kontrakt do konca tohto ročníka s možnosťou predĺženia o ďalší rok. Senegalský tréner pôsobil vo svojej kariére len vo francúzskom Red Star, najskôr ako asistent a do sezóny 2023/24 ako hlavný tréner. Svoj debut na lavičke absolvuje v nedeľňajšom ligovom stretnutí so Štrasburgom.

Účastník Ligue 1 už urobil druhú trénerskú výmenu v tomto ročníku, do začiatku novembra bol šéfom lavičky Julien Stephan a následne klub angažoval skúseného Sampaoliho.

Pod vedením Argentínčana sa však Rennes výsledkovo nedarilo, aktuálna séria štyroch prehier za sebou a 16. miesto v tabuľke, ktoré by znamenalo baráž, znamenalo po vzájomnej dohode ukončenie spolupráce. Informovala agentúra AFP.