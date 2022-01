Odveta o titul UFC sa blíži. Adesanya: Pre Whittakera to bude tvrdý budíček

Od prehry na turnaji UFC 243 v októbri 2019 v nasledujúcich troch zápasoch proti špičke divízie Whittaker nezaváhal, pričom podľa mnohých fanúšikov je to práve on, kto môže narušiť vládu Adesanyu.

Rodák z Nigérie ale tri týždne do zápasu odmieta, že by sa v odvete niečo malo zmeniť. Naopak tvrdí, že niekdajší kráľ strednej divízie UFC môže očakávať prekvapenie, ak by sa ho pokúsil natlačiť na pletivo alebo dostať na zem.

„Robert bude v šoku. Bude to pre neho tvrdý budíček, keď pocíti moju silu, pretože v prvom súboji sme sa ku klinču nedostali. Verím sa k tomu dostaneme, lebo vždy, keď v klinči niekto pocíti moju silu si uvedomí, že som silnejší než sa môže na prvý pohľad zdať,“ uviedol držiteľ fialového opasku v brazílskom jiu-jitsu.