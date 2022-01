Prístup UFC sa mu nepáči, Ngannou odmietol milióny. Nemôžem to akceptovať, tvrdí

LAS VEGAS. Jeden z najpozoruhodnejších príbehov posledných týždňov sa vo svete zmiešaných bojových umení cez víkend odohral na turnaji UFC 270. Držiteľ opasku ťažkej váhy UFC Francis Ngannou sa pred súbojom s niekdajším tímovým kolegom Cyrilom Ganem musel vysporiadať so zranením, neistotou ohľadom zmluvy či s veľkým tlakom fanúšikov. Šampión to dokázal. Ngannou však v nedeľu nad ránom predviedol bojovný výkon a titul obhájil. Kamerunčan zdolal na body dočasného kráľa divízie Ganeho. S odstupom hodín sa v relácii The MMA Hour známy bojovník rozhodol vrátiť k niekoľko mesačnému k sporu s vedením UFC. Ten sa tiahne od polovice minulého roka, pričom v posledných týždňoch vrcholil na intenzite.

Novú zmluvu podpísať nechce Spor Ngannua a prezidenta UFC Dana Whitea sa datuje do začiatku leta minulého roka, keď sa na verejnosť dostali informácie o údajnej nespokojnosti šampióna so zmluvou a zaobchádzaním zo strany organizácie. Problémy sa ešte viac prehĺbili potom, čo Ngannou odmietol súboj proti Derrickovi Lewisovi. 35-ročný zápasník sa bránil tým, že išlo o príliš skorý termín duelu. Reakcia UFC bola okamžitá a takpovediac prekvapivá. Napriek tomu, že neuplynul ani polrok od korunovania nového kráľa ťažkej divízie, vedenie dohodlo duel o dočasný titul medzi Derrickom Lewisom a Cyrilom Ganem. Od tej doby vzťah medzi rodákom z Batié a vedením UFC zásadne ochladol. V uplynulých týždňoch sa Ngannou dokonca vyjadril v tom zmysle, že súboj s Ganem na turnaji UFC 270 prijal hlavne z osobných dôvodov. Tým sa jeho zmluva mala pôvodne skončiť, zatiaľ čo novú podpísať nechce.

„Všetko v zmluve je postavené tým spôsobom, že vás vlastne držia ako zajatca. Nemôžete nič urobiť, nemáte žiadne práva. Kontrakt je vyslovene jednostranný. Nemáte tam zdravotné poistenie, hoci ste to vy, kto riskujete svoje zdravie. Vec ktorú však neznášam zo všetkého najviac je to, že majú v rukách všetky karty k tomu, aby vás úplne zničili. Akonáhle nie je vaša odpoveď áno, tak sa to obráti. Je to zlé a kvôli tomu to nemôžem akceptovať,“ povedal držiteľ najtvrdšieho nameraného úderu v UFC. Odmietol poriadny balík, ide o princíp Aj keď by sa mohlo zdať, že v poslednej dobe spolu nekomunikovali, opak je pravdou. Ngannou hovorí, že k ponukám zo strany americkej organizácie došlo. Kráľ ťažkej váhy UFC odmietol pre mnohých vysnené peniaze, ale ako hovorí, v spore ide o viac, než iba o cifry na výplatnej páske.

„Nebola to pre mňa dobrá ponuka. Dali viac peňazí, ale to nie je práve to, čo som chcel. Nie, určite nie. Suma bola naozaj skvelá, ale nie je to len o tom. V tomto bode to už chce viac. Peniaze nevyriešia túto situáciu, tomu neverím. Napríklad teraz som nechal na stole poriadny balík. Celkovo od súboja so Stipem som mohol odmietnuť dohromady sedem miliónov. Stále zápasím za 600 tisíc, lebo ide o niečo vyššie, za čo bojujem. Dáš im slobodu za peniaze. Jedna k jednej.“ Zbaviť ho titulu nemôžu Čo sa týka jeho budúcnosti je Ngannou pripravený na všetky varianty. Jednou z nich by v prípade dobrých podmienok v zmluve mohlo byť aj zotrvanie v najlepšej svetovej lige MMA. „To je dobrá otázka. Chce UFC, aby som bol stále ich súčasťou? To sa musíte opýtať ich. Ale ak napravia niektoré veci, áno, budem za nich bojovať. Urobím čokoľvek si bude situácia vyžadovať, aby som dostal, čo chcem. Do zápasu (s Cyrilom Ganem) som vstupoval s pocitom, že to môžem prehrať. Ak je toto koniec, som s tým v poriadku. Viem odkiaľ som prišiel, a čo som všetko musel podstúpiť, aby som sa sem dostal. Som na seba hrdý, na to čo som dokázal,“ uviedol zápasník s neuveriteľným životným príbehom.