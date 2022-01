Ako klubový funkcionár prešiel všetky súťaže. Aké sú ciele nového predsedu SsFZ?

Nie, bol som pripravený na to, že bude rozhodovať každý hlas. Práve preto som pri predvolebných stretnutiach veľmi aktívne vnímal problémy klubov. Budem sa snažiť riešiť tieto problémy.

Voľby o post predsedu Stredoslovenského futbalového zväzu boli extrémne vyrovnané. V prvom kole získali Stanislav Neuschl a Ľubomír Samotný po 24 hlasov, tretí Igor Krško mal o jeden hlas menej. Do druhého kola postúpili dvaja, v ňom uspel Neuschl, ktorý mal 37 hlasov, zatiaľčo Samotný iba 33.

Mal som silných protikandidátov a musel som s tým počítať, že to bude veľmi tesné.

Dal som si za cieľ, že budem dvíhať malé oblastné futbalové zväzy, aby nezaostávali za tými veľkými. Začneme mládežou. Chcem, aby vznikali nové družstvá, ako som to spomínal aj v predvolebnom rozhovore, teda aby v každom oblastnom futbalovom zväze vzniklo každý rok päť nových družstiev prípravky. Chcem to naštartovať, ale musíme dať peniaze na trénerov, aby sa to mohlo rozbehnúť. Všade počúvame, ako sa to nedá, ale ja si myslím, že sa to podarí.

V súčasnej dobe však pozorujeme úbytok klubov, hráčov i rozhodcov, najmä v južnej časti stredného Slovenska. Ako to chcete riešiť?

Všetko sa deje preto, lebo sa to neriešilo. Mladých nepribúdalo zároveň s dospelými, a to je problém. My ich musíme zase pritiahnuť.

V tejto covidovej dobe sa už chlapci dosť vyhrajkali na mobiloch a počítačoch, oni už chcú zmenu, chýba im pohyb. Je to obšírnejší problém aj na úrovni škôl, to už je téma pre ministerstvo školstva. Je to nekonečný boj, ktorý treba bojovať.

Aké budú vaše prvé kroky na čele SsFZ?

Musíme si spraviť prvé zasadnutie výkonného výboru a po voľbách naštartovať jednotlivých členov, vytvoriť komisie a tie musia začať pracovať, veď o chvíľu sa nám začínajú súťaže. Chcem to robiť tak, aby každý, kto má záujem, sa mohol prihlásiť do komisie. Po pol roku si prehodnotíme, čo bolo zlé a čo bolo dobré, a robíme opatrenia. Týmto smerom sa chceme posunúť.