Voľby šéfa SsFZ budú elektronicky. Toto sú traja kandidáti na predsedu

BANSKÁ BYSTRICA. Ako sa dalo očakávať, pandemická situácia neumožní usporiadať volebnú konferenciu Stredoslovenského futbalového zväzu prezenčne. „Voľby budú elektronicky. Skúšali sme, či by sme volebnú konferenciu nemohli spraviť ako hromadné podujatie, ale keďže by na ňu prišli kandidáti z rôznych okresov Žilinského a Banskobystrického kraja, hygiena to vyhodnotila ako vysokorizikové podujatie,“ informoval Sportnet predseda SsFZ Jozef Paršo. Momentálne prebieha elektronická registrácia delegátov konferencie. Hlasovanie sa spustí v pondelok 17. januára. „Všetko pripravujeme v spolupráci s IT oddelením Slovenského futbalového zväzu,“ dodal Paršo.

Ten vo funkcii prvého muža SsFZ končí po viac ako troch desaťročiach. Jeho nástupca vzíde z trojice kandidátov Igor Krško, Stanislav Neuschl a Ľubomír Samotný. Sportnet všetkým trom položil rovnaké otázky, aby prezentovali svoje plány a vízie. Igor Krško

Má 51 rokov. K futbalu ho priviedol otec, začínal v MŠK Žilina, potom som hrával v nižších súťažiach. Vo veku 22 rokov spravil rozhodcovské kurzy, rozhodoval najskôr na najnižšej úrovni, dotiahol to do tretej ligy. Ako funkcionár začínal v ObFZ Žilina, neskôr bol predsedom komisie rozhodcov a členom výkonného výboru. Od roku 2005 je predsedom ObFZ Žilina. Pôsobí aj ako člen výkonného výboru SsFZ a v poslednom období je aj podpredsedom komisie rozhodcov SFZ. Ak mu čas dovolí, vypomáha aj pri trénovaní detí od 7 do 15 rokov.

S akými víziami vstupujete do kandidatúry? Už 16 rokov som predseda ObFZ Žilina a som aj podpredsedom SsFZ. Dovolím si tvrdiť, že poznám štruktúru a hierarchiu amatérskeho futbalu veľmi dobre. Za tých 26 funkcionárskych rokov vo futbale som prešiel rôznymi stupňami klubových, ako aj zväzových štruktúr. V súčasnosti pôsobím aj ako tréner pri deťoch a som aj v komisii rozhodcov SFZ, teda moje skúsenosti sú širokospektrálne. V pracovnej oblasti som od robotníckych profesií, cez stredný manažment až po predstavenstvo spoločnosti, ktorá zamestnáva cca 6000 ľudí. V predstavenstve som bol 8 rokov. V súčasnosti som vlastníkom alebo spoluvlastníkom viacerých súkromných obchodných spoločností. Ponúkam tieto svoje znalosti z prostredia futbalu, štátnej aj súkromnej sféry, futbalovému hnutiu. Treba si povedať otvorene, že dnes zachraňujeme futbal v dedinách, v mestách – taká je realita. Zásluhou futbalových bláznov a v amatérskom futbale aj samospráv, futbal funguje. Našou úlohou je to spoločne organizovať a priviesť čo najviac najmä detí a mládeže na ihriská. Dať im možnosť vybudovať vzťah k športu a samozrejme hlavne k futbalu, vytvoriť im podmienky, aby ich čo najviac ostalo a mať trpezlivosť, aby sa nám táto snaha v budúcnosti prejavila v kategóriách dorastu a dospelých.

Igor Krško. (Autor: Igor Krško/ facebook)

Ktoré problémy považujete za najakútnejšie? Nevyhneme sa reorganizácii súťaží, najmä mládeže. Predovšetkým v oblastných zväzoch je problém s počtami družstiev. Budeme musieť stavať súťaže na tom, kde je záujem hrať futbal, za akých podmienok a k tomu prispôsobiť súťaže. Musíme nájsť odvahu pustiť sa do riešenia tohto problému. Nie je to však len o predsedovi, ale o všetkých ľuďoch, ktorí s ním spolupracujú a ľuďoch v kluboch. Je podľa vás stredoslovenský región niečím špecifický, alebo SsFZ má podobné problémy, ako ostatné regionálne zväzy? Futbal je jednoduchá hra a ňou aj ostane, ak ho nebudeme chcieť robiť v zákulisí. Toto je jeden z mojich cieľov, aby sa o výsledkoch, o postupujúcich a zostupujúcich rozhodovalo na ihrisku a nie v zákulisí či za zeleným stolom. Futbal je obrazom celej spoločnosti a základné problémy sú v každom regióne podobné. Som zástancom toho, že „čo sa doma uvarí, má sa doma zjesť“.

Aké sú vaše dlhodobé ciele? Oblastný futbalový zväz v Žiline, ktorý vediem už 16 rokov, je najväčší oblastný zväz v rámci regiónu Stred. V roku 2015 sme začali veľmi intenzívne pracovať s deťmi od 7 do 11 rokov. Výsledkom toho je, že v len v súťažiach riadených ObFZ teraz máme 63 prípraviek a 22 družstiev mladších žiakov. Teraz musíme mať trpezlivosť a vytrvalosť, aby sa nám to premietlo do vyšších kategórií. Keď to ide v jednom zväze, prečo by to nemohlo ísť aj v ďalších? Nie je to o pretekaní sa kto viac, ale aby sme ponúkli mládeži alternatívu na využitie ich voľného času v konkurencii počítačových hier, iných krúžkov, iných možností už v skorom veku, aby v budúcnosti mal kto hrávať za družstvá dospelých, nezanikali nám družstvá a nemuseli si vypomáhať hráčmi z iných krajín. Som realista, nedávam si nerealizovateľné ciele. Vždy vychádzam zo skutočnosti a aké sú možnosti ísť dopredu. Toto je moja vízia do budúcnosti: aby sme primäli deti k tomu, aby začali športovať, hrať futbal. Treba ich k tomu priviesť v školskom či predškolskom veku, aby mali tie správne návyky. 15-ročný mládežník nebude začínať s futbalom. Odmenou nám budú ihriská plné detí. V budúcnosti pevne verím v nárast družstiev dorastu a cieľom je samozrejme čo najviac hráčov u dospelých. Toto je tá logická postupnosť. Opačne to nejde.

Stanislav Neuschl

Má 62 rokov. Aktívne hrával futbal v Hliníku nad Hronom, až po krajské majstrovstvá. Získal titul akademického majstra Slovenska vo futbale v roku 1979. Po skončení aktívnej činnosti začal robiť manažéra klubu v Hliníku. V roku 2000 prešiel ako manažér do klubu Sokol Dolná Ždaňa, ktorý sa za 18 rokov z okresnej súťaže postúpil po spojení so Žiarom nad Hronom až do Fortuna ligy. Vlani však svoju činnosť v FK Pohronie ukončil. Pôsobil v športovo-technickej komisii na oblastnom futbalovom zväze, neskôr v ŠTK v Banskej Bystrici. Osem rokov bol členom výkonného výboru SsFZ a tri roky bol členom Únie ligových klubov.

S akými víziami vstupujete do kandidatúry? Moja vízia je, aby som pripravil prostredie na celom strednom Slovensku tak, aby sa futbal stal kultúrou pre ľudí, športovou udalosťou, kde si budeme všetci vážiť aj súpera a nepozerať len na výsledok. Ktoré problémy považujete za najakútnejšie? Najväčší problém je mládež a to chcem riešiť – s nadhľadom, chladnou hlavou a za pomoci a spolupráce s oblastnými zväzmi. Chcem začať projekt, aby v každom oblastnom zväze vzniklo každý rok päť nových družstiev prípravky. V jedenástich oblastných zväzov to je ročne 55 družstiev, ktoré dostanú na činnosť a trénera peniaze. Za štyri roky je to už 220 družstiev. Rátajme len desať mladých futbalistov v jednom družstve a zrazu máme prírastok okrem pravidelných družstiev 2200 chlapcov. Tým pádom nebudeme mať problém, aby sa nám strácala mládež v stredokraji a končiacich futbalistov bude mať kto nahradiť.

Stanislav Neuschl.

Je podľa vás stredoslovenský región niečím špecifický, alebo SsFZ má podobné problémy, ako ostatné regionálne zväzy? Je špecifický svojou geografickou polohou, ťahá sa od Žiliny cez Rimavskú Sobotu až po Novú Baňu. Keď v Bratislave je už jar, na Liptove, Orave, Kysuciach je ešte vrstva snehu a terény sú zamrznuté. Ale problémy sú podobné a ten hlavný je úbytok členskej základne. To musíme zastaviť. Mám výhodu oproti kolegom, ktorí kandidujú, že ma oslovili ľudia, ktorí chcú zmenu a ja verím, že to spoločne dotiahneme do úspešného konca. Aké sú vaše dlhodobé ciele? V spolupráci so SFZ riešiť spolu s ministerstvom školstva telesnú výchovu v školách. Pokúsiť sa presadiť ďalšiu hodinu telesnej výchovy, zatraktívniť systém súťaží medzi školami, zvýšiť súťaživosť, vytrvalosť, pohybovú kultúru, čo sa nám vráti pri objavení nových talentov. Futbal je jednoduchá hra a ja si myslím že ju zbytočne komplikujeme a začíname do futbalu ťahať aj politiku. Môj cieľ je jasný: aby som sa po štyroch rokoch mohol všetkým delegátom pozrieť do očí a konštatovať, že sme urobili v stredokraji obrovský krok dopredu a že sme pripravili našich nasledovníkov, ktorí budú našu myšlienku ďalej rozvíjať. Chcem spájať, nie rozdeľovať.

Ľubomír Samotný

Má 53 rokov. S futbalom začínal v banskobystrickej Dukle, ale už v mladom veku začal aj rozhodovať. Od roku 1990 rozhodoval 25 sezón, z toho viac ako polovicu v najvyššej súťaži. Popritom sa dal aj na funkcionársku dráhu, pôsobil v komisii mládeže a v komisii rozhodcov na oblastnom futbalovom zväze ako aj v SsFZ. V súčasnosti je delegát – pozorovateľ v súťažiach SFZ. Dve volebné obdobia bol predsedom ObFZ Banská Bystrica a zároveň bol členom výkonného výboru SsFZ. Post predsedu ObFZ uvoľnil dobrovoľne, nakoľko sa plne koncentruje na kandidatúru o post predsedu SsFZ.

S akými víziami vstupujete do kandidatúry? Pred nami je veľmi veľa úloh. V SsFZ sa nemení iba predseda, ale aj sekretár a skoro celý výkonný výbor. Najväčšou výzvou je teda začať s čistým stolom, aby sme mohli kvalitne zabezpečiť nástup novej garnitúry, aby sa jarná časť mohla začať. Nahradiť dlhoročných odborníkov a funkcionárov bude veľmi náročné. Preto hneď po konaní volebnej konferencie musí zasadnúť nový výkonný výbor, aby si zvolil predsedov odborných komisií. Tí si pripravia personálne zloženie podľa svojich rezortov, aby boli včas nachystaní na jarnú časť súťažného ročníka. Toto bude z hľadiska nástupu nových orgánov kľúčové. V dlhodobejšom horizonte chceme pokračovať v realizácii projektov infraštruktúry pre amatérsky futbal. Ktoré problémy považujete za najakútnejšie? Hneď treba určite riešiť podporu mládežníckeho futbalu, to je naša trvalá úloha. Veľa práce nás čaká aj s tým, že chceme stabilizovať počet rozhodcov.

Ľubomír Samotný.

Je podľa vás stredoslovenský región niečím špecifický, alebo SsFZ má podobné problémy, ako ostatné regionálne zväzy? Náš región je špecifický najmä tým, že medzi južnými a severnými okresmi sú veľké ekonomické rozdiely, na juhu je aj sociálna situácia slabšia. Je veľký rozdiel medzi ekonomicky vyspelými okresmi ako Žilina, Banská Bystrica či Liptovský Mikuláš, a okresmi na juhu, kde je aj nedostatok pracovných príležitostí, ako Rimavská Sobota či Veľký Krtíš. Podmienky sú niekedy neporovnateľné, aj s tým sa budeme musieť popasovať. Základ je robiť s mládežou.