Pravidlá sú pravidlá aj pre Djokoviča. Austrálsky premiér ďakuje polícii

Novak Djokovič dlho nechcel prezradiť, či je zaočkovaný. To je podmienkou pre vstup do Austrálie, a teda aj podmienkou pre súťaženie na Australian Open. Nakoniec na poslednú chvíľu ohlásil, že príde, dostal vraj výnimku. Môže tak cestovať aj ako nezaočkovaný.

BRATISLAVA. Je to situácia, aká nemá obdoby. Najlepší tenista sveta a aktuálne Európsky športovec roka je deportovaný z krajiny, v ktorej mal súťažiť.

Za rozhodnutie Austrálie nevpustiť Djokoviča do krajiny sa postavil aj Srbov najväčší rival Rafael Nadal. Hoci viackrát zdôraznil, že nemá dostatok informácií, aby vynášal nad celou situáciou súdy.

"Nechcem ho teraz nabádať, aby sa dal zaočkovať, ale treba si uvedomiť, že ak zaočkovaný nie je, prináša to so sebou komplikácie," vysvetlil španielsky tenista.

"Svet sa už trápil dosť, ak tu chcel hrať, mohol sa očkovať. Ak by tak spravil, nemal by problémy," vravel veľmi priamo Nadal.

"My aj naše rodiny sme si za posledné dva roky pandémie prešli mnohými zlými vecami. Myslím si, že je úplne normálne, že ľudia v Austrálii sú z toho frustrovaní. Dlho žili v tvrdých lockdownoch, niektorí sa ani nemohli vrátiť domov," povedal k Djokovičovmu prípadu Nadal.

Nadal je väčšinou v stanoviskách k svojim súperom zdržanlivý. Nezvykne otvorene kritizovať. "Nadal je väčšinou veľmi dôsledný diplomat. Vo svojich vyjadreniach k Djokovičovi bol však priamy," písal novinár Oliver Brown z The Telegraph.

Podobne sa vyjadril aj renomovaný novinár z New York Times Ben Rothenberg: "Najlepším scenárom pre všetkých by bol zaočkovaný Novak na Australian Open bez všetkej tej drámy. On si zvolil druhú možnosť," napísal na twitter.