Magické číslo nepustí. Vedieť minúť 80 miliónov dolárov je umenie

Spôsob cesty k úspechu, aký je vidieť najmä v európskom futbale, kde najbohatšie tímy skúpia to najlepšie na hráčskom trhu a majú najväčšiu šancu na titul, v NHL neplatí.

Je skvelé, že súčasná NHL nefunguje na známom českom prísloví „dejte mi lidi a já to udělám“. K ľudom môžeme dodať aj peniaze.

Vďaka tomu za postupom čo i len do jedného finále je množstvo správnych rozhodnutí manažmentu. Tampe Bay sa to podarilo trikrát za sebou a je na svojom vrchole, Colorado naň nezastaviteľne smeruje.

Odvtedy sa však Colorado zaradilo medzi priemerné tímy, ktoré mali problém sa dostať do play off. Zmenil to opäť až Joe Sakic, tentokrát z pozície generálneho manažéra. Na manažérsku pozíciu nastúpil v roku 2014 a zdá sa, že odvtedy v klube robia takmer všetko správne.

Sakic sa rozhodol ísť cestou dlhodobého budovania tímu. Zdedil dobré draftové výbery v podaní Landeskoga a Mackinnona a ostatné už zariadil šikovnou podpisovou politikou. Navyše, ako jeden z mála manažérov neurobil chybu v preplatení svojich kľúčových hráčov. Uvediem príklad.