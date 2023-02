Atlanta Hawks po týždni našla nového trénera, šesťkrát dostal Utah do play-off

ATLANTA. Americký basketbalový tréner Quin Snyder sa stal trénerom Atlanty Hawks. Na lavičke klubu zámorskej NBA nahradil Natea McMillana, s ktorým ukončilo vedenie klubu spoluprácu v utorok.

Snyder pôsobil v Atlante v sezóne 2013/14 ako asistent Mikea Budenholzera. Následne išiel do Utahu Jazz, kde pôsobil do konca minulej sezóny a šesťkrát dostal tím do play off.

Jeho predchodca McMillan skončil v utorok vo funkcii na základe rozhodnutia generálneho manažéra Landryho Fieldsa.

Ten vyhlásil, že ôsme miesto vo Východnej konferencii je pre účastníka semifinále play off z roku 2021 neakceptovateľné.