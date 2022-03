Futbalový sviatok v Žiline. Mladíkov poženie plný štadión, súper bude bez trénera

Podľa trénera Žilinčanov Vladimíra Veselého Salzburg preferuje nemecký štýl futbalu.

"Viac kolmejší, nebezpečnejší, snažia sa hrať na súperovej polovici a po zisku lopty sa hneď tlačia do útoku. Vysoko 'pressujú', sú rýchli a dobre fyzicky stavaní. Myslím si teda, že to bude úplne iný zápas ako s Interom Miláno," hovorí pred zápasom.

Tešil by sa, ak by sa jeho zverenci postarali o ďalšiu senzáciu. "Bolo by skvelé, keby sme napodobnili úvod zo zápasu proti Interu. Videli sme, čo so sebavedomím hráčov dokáže spraviť rýchly gól. Salzburg má však aj veľmi kvalitnú defenzívu, takže to bude náročné," uviedol Veselý.