Víťazná fiesta v Mexiku pre Ferrari, Verstappen dostal až dva tresty

Carlos Sainz, víťaz: "Ďakujem Mexiku a všetkým fanúšikom za obrovskú podporu, ktorú tu cítim. Dávalo mi to silu. Veľmi som chcel toto víťazstvo. Túžil som pred odchodom z Ferrari dosiahnuť ešte jedno prvenstvo a kde inde, keď nie tu? Cítim sa tu ako doma. Vedel som, že Maxa (Verstappena) potrebujem niekde prekvapiť a predbehnúť. Je to jazdec, ktorého sa veľmi ťažko predbieha, no vedel som, že to dokážem."

Lando Norris, 2. miesto: "Boli to náročné preteky. V ich úvode som sa hlavne snažil vyhnúť sa kolíziám. Čo sa týka boja o titul, dôležité bude, aby som v ďalších pretekoch zachoval chladnú hlavu."

Charles Leclerc, 3. miesto: "Gratulujem Carlosovi k víťazstvu, absolvoval výborné preteky. Pohár konštruktérov je náš cieľ a myslím si, že sa k nemu približujeme."

