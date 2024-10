ONLINE: Veľká cena Mexika dnes, formula 1 2024 LIVE (F1 2024)

Zdravím všechny příznivce královny motoristického sportu a vítám Vás u 20. podniku letošní sezóny Formule 1. Nacházíme se na okruhu Hermanosa Rodrígueze v Mexico City, který je domácím závodem pro pilota RedBullu Sergia Péreze, který se po loňské nepovedené velké ceně v Mexiku bude chtít předvést před domácími fanoušky.



Okruh Hermanosa Rodrígueze:

je s délkou 4304 druhým nejkratším okruhem formulového kalendáře 2024 po městském okruhu v Monaku. Okruh disponuje celkem 17 zatáčkami a třemi DRS Zónami. Okruh je mimořádně náročný pro techniku, neboť samotná trať se nachází ve výšce před 2200 metrů nad mořem, ve které je hustota vzduchu menší, a proto motorová jednotka dostává více zabrat.



Ohlédnutí za velkou cenou USA:

Na okruhu Amerik v texaském Austinu se zrodilo v samotném závodě překvapení, když dominantním výkonem zde zvítězilo Ferrari. Jmenovitě si pro osmé vítězství v kariéře dojel Monačan Charles Leclerc, který dojel před svým týmovým kolegou Carlosem Sainzem. Ferrari se tak výrazně přiblížilo v poháru konstruktérů na druhý RedBull. Po devíti velkých cenách se na trati objevil také Safety car, který vyjel na trať na začátku závodu potom, co Lewis Hamilton skončil zaseklý ve štěrku.

Samotný závod začal i skončil kontroverzí. Na startu to poslal Max Verstappen před Landa Norrise, čehož využil Leclerc, který se ujmul vedení. V samotném závěru pár kol před koncem bojovali tito dva o třetí pódiovou příčku. Lando Norris předjel pomocí DRS na dlouhé rovině Maxe Verstappena, ale ten se nevzdal a odvážně mu to vrátil na konci roviny, přičemž oba jezdci vyjeli z trati a Lando Norris se dostal na třetí příčku. Od ředitelství závodu však dostal penalizaci 5 sekund za předjíždění mimo trať a skočil až za Verstappenem. Ačkoliv toto rozhodnutí ředitelství závodu vzbudilo mnoho negativních ohlasů, tak ani protest stáje McLaren proti tomuto verdiktu nebyl přijmnut. McLaren argumentoval tím, že Max Verstappen vytlačil Norrise mimo trať.



Tréninky:

Hned v prvním tréninku, do kterého bylo nasazeno spoustu juniorů, přinesl tvrdou nehodu pilota Williamsu Alexe Albona, který ztratil kontrolu nad svým vozem, srazil monopost Olivera Bearmana, který byl nasazen do prvního tréninku v monopostu Ferrari Charlese Leclerca, a tvrdě narazil do bariéry. Poškodil tak i uhýbající monopost Ferrari, které taky zůstalo stát na trati. Oba jezdi jsou však v pořádku.

Ve druhém tréninku, který byl kvůli částečnému testu pneumatik na rok 2025 prodloužen o 30 minut, měl tvrdou nehodu pilot Mercedesu George Russell, který zahodil svoje auto do bariéry. Náraz měl hodnotu 30G, ale Brit je naštěstí v pořádku.

Vypadá to, že dobrou formu si přivezlo Ferrari. McLaren nastavoval své auto potom, co přivezl nové vylepšení. RedBull Maxe Verstappena měl technické problémy v obou trénincích a Holanďan moc kol neodjezdil.