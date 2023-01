Mikaela je výnimočná. Pred sebou má ešte veľa sezón, vraví Strachová

Vždy to bol veľký dríč a dbala na každý detail. Nikoho neprekvapuje, čo všetko dosiahla a prečo sa pohybuje medzi top lyžiarkami sveta."

"Ja som ju vždy vnímala ako veľkú profesionálku. Pamätám si, že vletela do seriálu Svetového pohára ako blesk z jasného neba.

Tento víkend však zavítala do Špindlerovho Mlyna, kde si nenechala ujsť predstavenie elitných slalomárok. Medzi nimi aj Slovenku Petru Vlhovú.

"Muži a ženy sa nedajú porovnávať v žiadnom športe. Medzi mužmi má našliapnuté k mnohým triumfom asi len Marco Odermatt, ale Mikaela je výnimočná. To je niečo neuveriteľné a najmä sa treba pozrieť na jej čísla.

Viac ako počet víťazstiev mi príde neuveriteľnejšie to, že z jej celkového počtu štartov bola snáď v každých druhých pretekoch na stupňoch víťazov. To je neuveriteľné číslo. Dokazuje tým neuveriteľnú stabilitu výkonov.

V uplynulej sezóne bola Vlhová v slalome dominantná, teraz patrí táto disciplína jej rivalke. A to je podľa bývalej českej lyžiarky dobre:

"Divácky je to zaujímavejšie, keď sa strieda poradie. Dievčatá sa tým aj motivujú. Lyžovanie je o jemnej motorike, vyladení formy, materiálu, psychickej formy.

A nie vždy sa to podarí zladiť tak, aby sa každé preteky vyhrali. Dievčatá ukazujú, že na to má každá a potom to je o detailoch a kto sa ako vyrovná s tlakom."

Načasovať formu na MS je náročné

Vlhová počas sezóny niekoľkokrát zdôraznila, že sa špička vyrovnala. Strachová však pre TASR uviedla, že je to tak už niekoľko rokov.

"Nepovedala by som, že to je vyrovnanejšie. Vždy bolo asi päť lyžiarok, ktoré dokázali víťaziť. Áno, boli obdobia, keď Shiffrinová dominovala a vyhrávala každé preteky o sekundu a viac, ale za ňou to bolo veľmi vyrovnané.

Ale dievčatá z prvej sedmičky sú na tom rovnako a každá z nich môže zvíťaziť. Potom už je menší odskok a tieto pretekárky už technicky nie sú na tom tak dobre. Za mojich čias to bolo viac vyrovnanejšie."