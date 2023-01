Vlhová pokazila druhé kolo: Robila som chyby od štartu až do cieľa

Po dvoch triumfoch v obrovskom slalome v Kronplatzi dosiahla tretie víťazstvo za sebou. Celkovo to bolo jej 11. prvenstvo v sezóne, piate v slalome a upevnila si vedúce postavenie v celkovom poradí SP i priebežnej klasifikácii disciplíny.

Počula som vás, bolo to úžasné. Viem, že je tu veľa slovenských fanúšikov. Robíte tento šport lepším, takže vám ďakujem," povedala Shiffrinová pre JOJ Šport.

Vlhová zaznamenala v tretích pretekoch za sebou štvrté miesto a musí si počkať na desiate pódium aj druhé víťazstvo v sezóne. V Špindlerovom Mlyne bola doposiaľ dvakrát na pódiu - raz zvíťazila a raz skončila tretia.

"Nemôžem to hodnotiť dobre, pretože som pokazila druhé kolo. Štvrté miesto ma mrzí, som smutná. Robila som chyby od štartu až do cieľa. Pokazila som aj nájazd do roviny, kde bolo potrebné získať rýchlosť," povedala pre ČT Sport.