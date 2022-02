Strachová: Vlhová je ako Pärsonová. Prekvapuje ma jej dominancia v slalome

Keď po úvodnom kole slalomu bola Vlhová až ôsma, zrejme málokto veril, že by mohla získať zlatú medailu. Ako vnímate jej znovuzrodenie?

Boli to krásne a zaujímavé preteky. Nervy do posledného momentu, nielen pre Petru, ale pre viaceré lyžiarky. Nebolo zásadné ôsme miesto po prvom kole, ale skôr strata, ktorú mala Vlhová 0,72 sekundy na najrýchlejšiu Lenu Dürrovú. V obrovskom slalome už bolo po úvodnom kole jasné, že o medaily nezabojuje. Tentoraz to bolo iné. Pred Petrou navyše boli pretekárky, ktoré po technickej stránke pred ňou byť nemali. Bolo pravdepodobné, že keď sa jej podarí druhá jazda, môže ich manko stiahnuť.