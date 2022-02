Slováci získajú tri medaily, predpovedajú v USA. Nóri môžu prekonať rekord

PEKING. Americká spoločnosť pre analýzu športových dát Gracenote Sports predpovedá, že Slovensko získa na ZOH v Pekingu tri cenné kovy (1-1-1).

Podľa Gracenote tak bude slovenská výprava spolu s fínskou osemnásta najúspešnejšia.

Hrám by mali podľa finálnej stredajšej predikcie dominovať Nóri s bilanciou 21-13-10 a so 44 kovmi by tak prekonali vlastný rekord v celkovom počte medailí zo zimných hier.

Líderkou by mala byť Vlhová

Spoločnosť v prípade Slovenska nezverejnila konkrétne disciplíny, v ktorých by olympionici mali získať medaily. Lyžiarku Petru Vlhovú však na svojom portáli spomína ako najväčšiu rivalku americkej nádeje Mikaely Shiffrinovej.