Líderkou tímu bude Zapletalová. Slovensko na ME v Mníchove s 19 atlétmi

„Žiaľ, po zranení sa len rozbieha, ale v jej prípade stále živíme aspoň finálové ambície. Ak by doň postúpila, potom sa už môže stať naozaj čokoľvek.“

BRATISLAVA. „Základný cieľ výpravy je získať aspoň jedno finálové umiestenie. Naša situácia však nie je jednoduchá, lebo za normálnych okolností by bola zrejme jednoznačnou líderkou Emma Zapletalová, ktorá by mohla poškuľovať možno aj na medailovú pozíciu,“ načrtol ambície slovenskej výpravy na blížiacich sa 25. majstrovstvách Európy šéftréner Slovenského atletického zväzu (SAZ) Martin Pupiš.

Okrem toho sa v nominácii ocitla aj šestica štvorstovkárov pre štafetu na 4 x 400 m. V nej však môžu bežať aj traja, ktorí sa predstavia v individuálnych súťažiach – Šimon Bujna (400 m), Martin Kučera, Matej Baluch (obaja 400 m prekážok). Tréneri Radoslav Ivan a Adrián Pavelka tak budú finálnu štvoricu vyberať až z deviatky štvrťkárov.

Vo výprave je 19 športovcov, o dvoch menej ako na predošlých ME 2018 v Berlíne a rovnaký počet ako na ME 2010 v Barcelone. Najskúsenejší je prekážkar na 400 m Martin Kučera, ktorý sa predstaví už na svojich štvrtých ME.

Lídrom mužskej časti výpravy by podľa šéftrénera Pupiša mali byť šprintér Ján Volko a chodec Miroslav Úradník. Kým Volko sa trápil zdravotne v prvej časti sezóny, Úradník mal po návrate z MS v americkom Eugene, kde na 35 km skončil ako siedmy najlepší Európan, pozitívny test na Covid-19.

„Volkove posledné výkony naznačili, že mu forma stúpa. Nad Úradníkom i ďalšími, ktorí v poslednom období prekonali Covid-19, však visí veľký otáznik. Ako táto choroba ovplyvní ich mníchovský výkon, ukáže až samotná súťaž,“ zdôraznil Martin Pupiš.

Do Mníchova mohol ísť na šampionát aj oštepár Maximilián Slezák. V kvalifikácii skončil 27., jedno miestečko za dvadsaťšestkou postupujúcich. Už dávnejšie však bolo známe, že nemecký oštepár Vetter na ME nepôjde.