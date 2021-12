Šampión UFC pritvrdzuje. McGregorovi navrhol dátum spoločného zápasu

LAS VEGAS. Dočkáme sa veľkého zápasu? Je to menej než štrnásť dní od turnaja UFC 269 a dnes to vyzerá, že by sa hviezdny Ír Conor McGregor už čoskoro mohol postaviť v boji o titul ľahkej divízie.

Bývalý kráľ perovej a ľahkej váhy UFC si vtedy neváhal rýpnuť do neúspešného bojovníka o titul Dustina Poiriera a prihlásiť sa o šancu vyzvať šampióna.