Manažér súboj najprv potvrdil. Novotný reaguje na situáciu s Čepom a Peňázom

PRAHA. Po zranení šampióna Oktagonu Patrika Kincla sa mal šance chopiť Vlasto Čepo a v netitulovom zápase vyzvať Matěja Peňáza. Český bojovník ale duel zmietol zo stola a požadoval súboj o dočasný titul. Čepo mal pritom v zmluve, ktorú odhalil verejnosti, že sa zápas uskutoční ako klasický netitulový duel na 3x5 minút. K situácii sa v nedeľu na obed vyjadril aj spolumajiteľ Oktagonu Ondřej Novotný. V podcaste MMA Letem Světem ozrejmil, čo sa vlastne stalo.

„Dvadsiateho prvého apríla sme oznámili duel Kincl vs. Peňáz. O dva dni neskôr sme sa dohodli s Vlastom, že bude náhradníkom. Pripomínam, že to vo svete MMA nie je vôbec bežné, že si to tak poistíte. Bolo to na môj popud,“ uviedol Novotný.

A prečo vlastne Čepo dostal úlohu titulového náhradníka? „Krištofič bol toho času na ostrove v rámci reality šou The Survivor, Engizek chce zápasiť v októbri, Wawrzyniak bol práve po prehre s Kinclom. Ďalší bol Vlasto Čepo. Prečo on? Lebo koncom decembra, týždeň pred zápasom v O2 aréne, prijal extrémne náročného súpera a urobil všetko, aby nám to zachránil. Ďalší dôvod je, že s ním urobil skvelý súboj a ak by sa zranil napríklad Matěj, tak je najbližšie v rebríčku pri Kinclovi.“

Manažér súboj najprv potvrdil, tvrdí Novotný Ondřej Novotný hovorí, že aj keď Matěj Peňáz tvrdí, že nevedel, že by prípadný zápas s Čepom nebol titulový, pravda je niekde inde. Manažér českého bojovníka mal byť totiž o tejto veci informovaný. "Keď som písal všetkým, či sú s tým v pohode, tak to manažér najprv potvrdil, potom už ale tvrdil, že to Matěj nechce. Tesne pred vydaním oznámenia mi ale Matěj zavolal, že o tom nevedel, že bude zápasiť iba o dočasný titul. Ja som mu to hovoril, že jasne vedel o podmienkach, to, že mu to nepovedal jeho manažér, to už nie je naša starosť," uviedol Novotný.

Promotér Oktagonu ďalej prezradil, že s Peňázom telefonoval, aby si situáciu vysvetlili. „Matěj mi argumentoval, že keď sa Kinclovi a aj Vémolovi zranil súper, tak sme im zohnali náhradu. Na to som ale povedal, že rozdiel je, že oni boli na rozdiel od neho šampióni. On ale povedal, že do toho nepôjde, že mu ten zápas nič nedá,“ podotkol Novotný.

Urobili všetko pre to, aby mali rôzne varianty zápasu Ondřej Novotný fanúšikom odkázal, že sa snažili urobiť všetko pre to, aby diváci na historickom turnaji na futbalovom štadióne v Edene spomínaný zápas videli. Promotér Oktagonu bol prekvapený, ako rýchlo sa o slovo prihlásil David Zawada, ktorý má dohodnutý duel so Slovákom Marekom Mazúchom. Ten chcel totiž na poslednú chvíľu zo zápasu vycúvať a ponúkol Peňázovi, že sa s ním stretne v súboji o dočasný titul divízie.