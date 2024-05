S Oktagonom má svoje skúsenosti. Bývalý šampión vyjadril Peňázovi podporu

K situácii sa teraz vyjadril aj bývalý šampión Oktagonu Viktor Pešta, ktorý sa Peňáza zastal. "Rád by som týmto vyjadril Matějovi svoju podporu.

Peňáz sa taktiež vyjadril , že už v Oktagone nechce pokračovať. Po absolvovaní náročnej prípravy ho má namiesto zápasu čakať odlet naspäť do Švédska, kde sa pripravuje.

PRAHA. Nezhody medzi organizáciou Oktagon MMA a českým bojovníkom Matějom Peňázom vyústili až do zrušenia náhradného zápasu medzi ním a Vlastom Čepom.

S vyjednávacími metódami Oktagonu mám tiež svoje skúsenosti, a aj keď do tohto konkrétneho prípadu extra vhľad nemám, mám pocit, že je to podobná situácia ako tá, ktorú som pred dvoma rokmi riešil aj ja.

A kvôli ktorej som tiež nakoniec Oktagon opustil," uviedol na sociálnych sieťach Pešta.

Narážal pritom na to, že keď bol šampiónom poloťažkej váhy, na titulovú obhajobu nemal podpísanú zmluvu. Oktagon napriek tomu zverejnil jeho súboj a on sa o oznámenom odvetnom zápase so Stephanom Putzom dozvedel až zo sociálnych sietí a médií.

Po problémoch s komunikáciou následne odišiel z Oktagonu do americkej organizácie PFL a odtiaľ do poľskej KSW, kde je dodnes.