Mawar to, bohužiaľ, vôbec nepochopil (komentár)

“ Chci dělat to, co umím nejlépe. Nejsem žádný násilník. ”

To, že niekto robí šport neznamená, že je športovec. K tomuto potrebuje zastávať aj hodnoty športovca, ktorými sú v prvom rade Fair Play. Na videu to malo od férovosti veľmi ďaleko.

“Tohle rozhodně nepromuji a neztotožňuji se s tím.”

Voľne dostupné je taktiež video, ako Růžička promuje zvláštnym spôsobom jeden zo zápasov, kde agresívne hovorí, že súperovi poskáče po hlave.

“Je mi líto, že tohle vůbec vytáhli.”

Táto črta je veľmi bežná u ľudí, ktorých chytia pri čine, ktorý neľutujú. Nemajú žiadnu sebareflexiu, ale za všetko vinia okolie. Najprv to boli reči, že to paparazzi všetko narafičili, teraz to niekto vytiahol. Naozaj treba Růžičkovi dokola pripomínať, kto to video zverejnil?