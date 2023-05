Gernát sa po zranení cíti lepšie. Jeho účasť na MS nie je ohrozená

Vedenie národného tímu ešte počká na to, ako sa vyvinie situácia ohľadom príchodu obrancu Šimona Nemca z New Jersey.

V hre je aj Halák z New Yorku Rangers, no asistent trénera SR Peter Frühauf uviedol, že 37-ročný brankár zrejme slovenský tím neposilní: "Ešte to nie je definitívne. Komunikujeme spolu stále, ale skôr to vyzerá, že nás neposilní."