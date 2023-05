Halák zrejme slovenskú reprezentáciu neposilní, no definitíva ešte nepadla

Tridsaťsedemročný brankár aktuálne pôsobí v klube New York Rangers, kde kryje chrbát tímovej jednotke Rusovi Igorovi Šesťorkinovi.

"Vyzerá to tak, že Jaro Halák nepríde. Nie je to ešte definitívne, ale vyzerá to tak, že nie," povedal Frühauf.

Halák chytal za Slovensko naposledy na olympijskom turnaji v Soči v roku 2014. Na MS sa predstavil ešte v domácom prostredí v roku 2011.

Z potenciálnych posíl zostal v hre už len mladý obranca Šimon Nemec, ktorý bol povolaný do A-tímu New Jersey Devils.

Slovenská reprezentácia vstúpi do turnaja v Rige v piatok o 15.20 proti Česku.