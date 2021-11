Za noc prehral auto, rolexky aj stotisíc. Kam zmizol veľký hokejový talent

TRENČÍN. „Za to, že som neskončil zle a z každého problému som sa vyhrabal, vďačím svojej žene. Iná by sa so mnou dávno rozviedla. Alebo ma rovno zapichla. Moja stojí pri mne už viac ako tridsať rokov,“ vraví MARIÁN UHARČEK.

V juniorských časoch patri k najväčším talentom československého hokeja. V reprezentácii hrával po boku Jaromíra Jágra, Roberta Reichela či Žigmunda Pálffyho. Zo šampionátu dvadsiatok má doma dve bronzové medaily. Jeho meno hokejovým fanúšikom možno toľko nehovorí. Hoci, mohlo.