Musel trpieť, aby dosiahol veľké veci. Hossa, (ne)nápadná superstar

Nájsť vrcholný moment v kariére MARIÁNA HOSSU je prakticky nemožné. Jeden z najlepších hokejistov slovenskej histórie si dlhodobo držal vysoký štandard. Ako tínedžer získal slovenský titul, v NHL pokoril hranicu 500 gólov i 1000 zápasov, trikrát získal Stanleyho pohár, strelil množstvo úžasných gólov, pre tisíce mladých chlapcov sa stal idolom, hokejovým vzorom. Jeho výnimočná kariéru zavŕšilo uvedenie do hokejovej Siene slávy.

Pri debate o NHL sme sa pristavili pri Mariánovi Hossovi. Yzerman o ňom jasne predpovedal: „Jednoznačne si myslím, že ho uvedú do Hokejovej siene slávy. Bude mať za sebou skvelú kariéru a určite si to zaslúži. Keď ste pozorne sledovali posledné finále NHL, tak Marián síce neskóroval, ale bol najlepší útočník v sérii. Je to fantastický a komplexný útočník, ktorý mal byť pravidelne v nominácii na najlepšieho brániaceho útočníka. Rád sa na jeho hru pozerám. Hossovou smolou je, že je krídelník a Frank J. Selke Trophy vyhrávajú posledné roky len centri, keďže chodia na vhadzovania,“ konštatoval Yzerman.