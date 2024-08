Traja bratia na štarte? Je to dlhá cesta. Podariť sa to však môže na majstrovstvách sveta

BRATISLAVA. Dvadsaťjedenročný lyžiar Teo Žampa zabojuje v prebiehajúcej sezóne o vylepšenie svojej pozície v rebríčku FIS. „Zameriam sa na preteky Európskeho pohára. Nastúpim však aj na FIS-ové preteky, kde budú kvalitnejší jazdci,“ prezradil pre Sportnet. Sústredí sa na MS Bratia Žampovci sa momentálne pripravujú na Novom Zélande.

„Veľmi sa teším na lyže, pretože tohtoročná letná príprava bola veľmi náročná a dlhá. Zároveň však veľmi dobrá. Trénovali sme čo najviac spolu, ako sa dalo. Drieme, aby sme boli túto sezónu lepši.

Snažil som sa zlepšiť vo všetkých aspektoch oproti minulému roku – byť silnejší, presnejší a viac sa koncentrovať. Celkom sa mi to darilo v letnej príprave. Verím, že to pretavím aj do zimnej sezóny a hlavne v pretekoch,“ pokračoval mladý lyžiar.

Teo Žampa má v sezóne ešte jeden cieľ. „Chcel by som vylepšiť svoje 36. miesto z majstrovstiev sveta,“ naznačil. Svetový šampionát sa uskutoční vo februári v rakúskom stredisku Saalbach. Spoločná motivácia Najmladší z bratskej trojice potrebuje umiestnenie do 150. miesta v rebríčku FIS, aby mohol štartovať v pretekoch Svetového pohára. Momentálne sa nachádza v štvrtej stovke. „Je to dlhá cesta a treba ísť krok za krokom. Je to obrovská výzva pre všetkých pretekárov sveta. Určite by sme boli veľmi radi, ak by sme nastúpili všetci traja bratia na štart Svetového pohára.