Najmladší Žampa je ako Juraj Slafkovský. Nechýba mu bojovnosť a dravosť

„Pravidlá medzinárodnej lyžiarskej federácie hovoria, že musíte byť do 150. miesta na svete. Teraz som 289. Šanca je veľmi veľká. Myslím, že je to reálne už tento rok,“ prezradil mladík.

Sezónu odštartuje v pretekoch Európskeho pohára v rakúskom stredisku Gurgl na začiatku decembra.

„Budú to moje prvé preteky a už tam sa mi to môže podariť. Od toho sa bude odvíjať ďalšia príprava. Ak budem mať ešte jeden výrazný výsledok, mohlo by to vyjsť. Možno by stačilo bodovať,“ pokračoval.

Mládežnícka energia

Z najmladšieho brata majú radosť aj Adam s Andreasom, ktorí patria medzi stálice Svetového pohára.

„Som veľmi rád, že sa k nám priblížil. Vyslovene nám šliapal na päty. Je to pre mňa skvelý impulz. Po dvanástich rokoch v prestížnom seriáli sa cítim stabilne a som rád, že ma niekto tlačí aj zozadu.

Teo nás často podpichuje a dáva mladú energiu do tímu. Verím, že sa mu na nás podarí dotiahnuť aj v pretekoch a budeme na štarte traja,“ tešil sa z bratových výkonov Adam.