Diagnóza sa potvrdila. Vlhová ide na operáciu, Pini verí, že v septembri bude na svahu

"Operácia sa uskutoční, keď bude Petra na ňu pripravená, očakávam, že do dvoch týždňov. Momentálne je doma, na tvári má úsmev, je stotožnená s tým, čo ju v najbližších týždňoch a mesiacoch čaká," vysvetlil švajčiarsky tréner.

Vlhová sa vo Švajčiarsku stretne so špičkovými odborníkmi so skúsenosťami s týmto typom zdravotnej indispozície, s tímom doktora Oliviera Siegrista z Hospital du Valais. Na základe komplexných vyšetrení a konzultácií sa lyžiarka v čase, keď to opuch kolena umožní, podrobí operačnému zákroku.