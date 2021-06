Haraslín pobavil historkou, taktiku Poliakov tlmočil spoluhráčom

„Povzdychol som si, že to je asi nejaký taktický plán od Poliakov. Že oni to vedia,“ žartoval Haraslín. Proti Poľsku nastúpil v základnej zostave.

Dvadsaťpäťročný Haraslín je odchovancom bratislavského Lamača i Slovana. Z ktorého v roku 2013 prestúpil do Parmy. V Taliansku od šestnástich vyrastal.

Šikovný stredopoliar patril aj medzi ústredné postavy reprezentácie do 17 rokov, ktorá v roku 2013 postúpila do semifinále ME, a potom na majstrovstvách sveta sa v tej istej kategórii prebojovala až do osemfinále.

V roku 2017 si zahral aj na majstrovstvách Európy do 21 rokov.