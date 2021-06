Autom do Petrohradu? Strastiplná cesta, ale neľutujeme, zhodujú sa fanúšikovia

PETROHRAD. V Partizánskom sadli do auta a vybrali sa na sever. Do Petrohradu, kde slovenskí futbalisti nastúpili proti Poľsku.

„Zdržanie nespôsobila korona, ale komunistický režim. Vo všetkom je politika a doplácajú na ňu obyčajní ľudia,“ dodáva Vladimír Kováčik z Hornej Vsi pri Prievidzi.

Cesta stála za to

Lístky na hlavnú tribúnu každého vyšli 185 eur, na benzín išlo dokopy päťsto eur.

„Dostať sa do Gazprom Arény bolo náročné, no rozhodne to stálo za to. Chuť víťazstva je o to silnejšia a jazda domov bude veselšia,“ pousmial sa Kováčik.