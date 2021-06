Prestaňte z nich robiť hviezdy, kričia hejteri (komentár)

Zverenci trénera Štefana Tarkoviča boli na dne. To akoby slovenskej náture vyhovovalo. Keď im verí málokto, vtedy chcú ukázať - nie sme až takí hrozní.

Posledné dva roky to bolo trápenie – výsledkové i herné. Kľúčové zápasy o postup na EURO 2020 zvládli. Rovnako aj štart do samotného turnaja.

Marek Hamšík sa trápil so zraneným lýtkom, s tímom sa dlho nemohol pripravovať. Jeho odpoveď? Nabehal najviac kilometrov. Obetoval sa pre mužstvo. Ako aj ostatní.

Šikovný krídelník, ktorý vo Ferencvárosi nedostáva veľa príležitostí, však v posledných dvoch zápasoch ukázal svoju genialitu pri góloch proti Rusku i Poľsku.

A to, že urobil „len“ jednu akciu? Stále je to o jednu viac, ako Lewandowski. Ak predvedie rovnakú proti Švédsku i Španielsku, stačí to, aby sme ho oslavovali a chválili. Aj keď neurobí nič iné, čo proti Poľsku neplatilo.