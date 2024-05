Radivojevič s ďalším výnimočným zápisom, z Európanov to dokázal iba Hedman

Navyše lepší bodový priemer dosiahli v minulosti súťaže z obrancov kategórie U17 len Adam Boqvist, Rasmus Dahlin, Erik Karlsson, Oliver Kylington a Elias Salomonsson.

Keďže juniorskú ligu prerástol, v tej budúcej sa očakáva jeho zapracovanie medzi mužov, s Örebro HK podpísal v januári nový dvojročný kontrakt.

Napodobnil Victora Hedmana

Na majstrovstvách sveta do 18 rokov vynechal pre chorobu úvodné stretnutie proti USA, no ani to mu nezabránilo so ziskom 6 asistencií vyhrať bodovanie tímu a zaradiť sa medzi päť najproduktívnejších obrancov šampionátu.

To je mimochodom ďalší zaujímavý zápis, nakoľko žiadny slovenský obranca nezískal na jedných MS 18-ročných viac ako 6 bodov a predtým sa stalo len v roku 2002, že bodovanie slovenského výberu ovládol bek.