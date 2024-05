Hovorili, že sme slabý ročník, ale zomkli sme sa. Som na chlapcov hrdý, hovorí kapitán Pobežal

ESPOO. Veľa sa od nich na majstrovstvách sveta do osemnásť rokov nečakalo, napriek tomu prekvapili. Slovenskí hokejisti dlho držali proti Švédom nerozhodný stav.

Som prekvapený, ako to zvládli. Švédi si však zaslúžené odnášajú bronz,“ komentoval v štúdiu JOJ Šport hokejový expert a tréner Peter Kosa.

Sme malá krajina a podarilo sa nám umiestniť na štvrtom mieste. Keď sme sa však už dostali do semifinále, cieľ bola medaila,“ uviedol pre Hockey Slovakia tréner Martin Dendis.

„Som maximálne hrdý na chlapcov, ako sa zomkli a ako bojovali ako skupina. Snažili sa a dali do toho všetko. Verím, že potešili fanúšikov svojim výkonom. Odovzdali sa jeden pre druhého a za Slovensko.

Švédi dokázali skórovať, ale po trénerskej výzve arbitri gól neuznali. Lucas Pettersson prešiel do útočného pásma skôr ako puk.

V prvej tretine sa potvrdila nedisciplinovanosť severanov. Vďaka presilovým hrám sa však Slováci dokázali vymaniť spod tlaku a dostať sa do zápasu.

„Snažíme sa robiť všetko, aby sme vyhrali. Je to posledný zápas sezóny. Musíme si dávať pozor na krížne prihrávky. Švédi ich stále hľadajú. Mali sme aj šťastie, že gól neplatil. V závere zápasu musíme robiť veci tak, ako si ich povieme v kabíne,“ povedal pre JOJ Šport obranca Luka Radivojevič.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Švédsko (o bronz, MS v hokeji do 18 rokov)

„Trpezlivosť, to je jediné, o čom sme sa rozprávali. Góly prišli, pretože sme neustále vytvárali ofenzívu,“ povedal strelec prvého gólu stretnutia pre IIHF.

To, čo Petterssonovi nevyšlo v druhej tretine, dokázal v záverečnom dejstve. Alan Lenďák mal zakrytý výhľad a puk našiel až vo svojej sieti.

„Päťdesiat minút bol stav 0:0. Bola to otvorená partia, ktorá mohla byť iba o jednom odraze. Ak by sme gól dali my, pravdepodobne vyhráme zápas.

Podarilo sa to Švédom, taký je šport. Bol to posledný zápas sezóny a oba tímy sa vyžmýkali na maximum. Zápas bol plný emócií,“ povedal Dendis.

Zverenci Martina Dendisa však dostali studenú sprchu, keď zaváhali pri prechode z obranného pásma. Švédi výborne forčekovali, Radivojevičovi vypichli puk a z odrazenej strely dorazili puk do Lenďákovej brány.

Slováci sa pokúsili aj o hru bez brankára, ale pribrzdila ich hra v oslabení. V nej inkasovali tretí gól a v závere prišiel aj štvrtý gól do slovenskej siete.