Magoni sa obáva finále: Lara je doma a Švajčiarsko má vplyvnú federáciu

Tréner Livio Magoni však akoby nevnímal, čakal ho rozhovor do televízie. Až kým nevykríkla Vlhová: „Livio!“

V nedeľu celý tím oslavoval. Vlhová vyhrala obrovský slalom na kopci v Jasnej, kde vyrastala. Bolo to jej prvé víťazstvo v pretekoch Svetového pohára po vyše dvoch mesiacoch.

„A potom, videl som ľudí, ktorí pracovali na príprave kopca. Bol som tu pred mesiacom, aj pred dvoma týždňami. Videl som, s akou vášňou pracujú. Je to aj pre nich,“ dodal.

Aj pre neho to bolo emotívne víťazstvo.

„Mal som trochu obavy, pretože obrovský slalom nám posledné dva mesiace nefungoval. Vedeli sme, že bude dôležité skončiť pred Larou. To bola prvá priorita,“ vysvetľoval.

„Bol to dokonalý víkend. Možno nám chýba tých dvadsať bodov zo slalomu, ale zase sme neočakávali sto bodov z obrovského slalomu. Takto je to v poriadku,“ pochvaľoval si Magoni.

Nahráva jej aj zostávajúci program – do konca sezóny sa pôjde ešte šesť pretekov, z toho až tri slalomy.

Vlhová sa po výborných výsledkoch v Jasnej vrátila do boja o veľký krištáľový glóbus pre celkovú víťazku Svetového pohára.

„Hneď v úvode spravila chybu a to ju trochu rozhodilo. Na tomto svahu nemôžete uspieť, keď spravíte chybu. Musíte byť dokonalí. Nie je to technický kopec. Keď spravíte jednu chybu, ste mimo pretekov,“ reagoval Magoni.

„Bude to aj súboj o hlavách. Lara zatlačila, ale teraz sme sa vrátili. Uvidíme, ako to dopadne,“ vraví Magoni.

Magoni však upozorňuje, že pre Vlhovú to nemusí byť taká výhoda, ako sa môže zdať.

Obáva sa finále vo Švajčiarsku

Vlhovú čakajú v piatok a sobotu dva slalomy vo švédskom Aare. Zvyšné preteky sezóny prídu na rad v nasledujúci týždeň v rámci finále Svetového pohára vo švajčiarskom Lenzerheide (17. – 21. marec).

„Ak sa nám v Aare bude dariť, myslím, že pre Laru to už bude ťažké,“ odhaduje Magoni.

„Iba sa obávam finále Svetového pohára, ktoré bude vo Švajčiarsku. Lara bude doma, je to veľká a vplyvná federácia. V minulosti som také veci zažil s Tinou (Mazeovou – pozn. red.). Viem, ako to je, Dúfam však, že všetko prebehne v poriadnu. Nech vyhrá ten, kto si to zaslúži,“ doplnil.

Vlhová bude mať v pondelok voľno, potom ju čakajú dva dni tréningu v Jasnej a cesta do Aare. „Každé preteky budú teraz kľúčové,“ tvrdí Magoni.