ONLINE: Liverpool - Villarreal dnes (Liga majstrov, semifinále, 1. zápas)

Fanúšikovia Ligy majstrov sa dočkali Včera sa odštartovalo semfinále boja o úšatú trofej. Citizens si poradili na domácom trávniku s bielym baletom, po výsledku 4:3. Tento fakt nás až natoľko trápiť nemusí, keďže my budeme pozorne sledovať zápas, ktorého úvodný výkop je naplánovaný dnes o 21:00 a to, zápas medzi Liverpoolom a hosťami z Villarealu. Liverpool v doterajšom priebehu Champions league vyradil v osemfinále Inter Miláno a v štvrťfinále mu padla za obeť Benfica. Villareal má v tejto sezóne v knock-out časti za sebou cenné skalpy. V osemfinále vyradil Juventus a vo štvrťfinále to bol Bayern, ktorý nestačil na španielský celok. Aj keď papierové predpoklady hovoria jemne v prospech The Reds, Villarealu bude hrať do kariet práve fakt, že má za sebou cenné skalpy.