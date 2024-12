Je nominovaný na osobnosť roka, prirovnávajú ho k Woodsovi. Ovládne mladík MS?

Vďaka skvelým výkonom na MS dostal pozvánku do prestížnej Premier League, no jeho účasť sa opäť stretla s pochybovačmi kvôli jeho veku.

Cítil úľavu

Zaspomínal si aj na minuloročné finále, v ktorom prehrával už 2:4 na sety a Littler bol blízko k tomu, aby navýšil svoje vedenie na 5:2. To sa však nestalo a Humphries vyhral napokon päť setov po sebe.

„Ten posledný double 8... bolo to naozaj veľmi nervózne. Ak by som ho nedal a Luke by zavrel, znížil by na 5:6 a musel by som znovu prežiť tie pocity spojené s vyhraním ďalších troch legov. Vedel som, že toto je moja príležitosť ukončiť zápas,“ spomenul si.

Tak sa napokon aj stalo a Humphries si užil pocity veľkej slávy.

„Najskôr som cítil obrovskú úľavu a potom som prežíval všetky rôzne pocity. Môj sen, vyhrať MS, sa stal realitou. Keď sa stanete svetovým šampiónom a prežijete ten úžasný pocit, chcete to prežiť znova,“ vyjadril sa pre Nova Sport.

Získať titul je podľa neho jedinečné, no obhájiť ho ešte výnimočnejšie. „Len málo ľudom sa podarilo vyhrať viac ako raz. Dostal by som sa do skutočne vybranej spoločnosti,“ dodal pred štartom na šampionáte.

Prelomí velikán smolu?

Ako každý rok, aj tento patrí k favoritom na zisk titulu Holanďan Michael van Gerwen. Čaká ho však náročná úloha proti mladej sile.