Hudáček je Dr. Jekyll a Mr. Hyde. Tréner Čada to volal blackout, vraví útočník

Veril v iný trest

„Dúfal som, že z toho bude keď tak trest na 2+10 minút, ale rozhodca mi povedal, že tento trest je už zrušený. Bola by to dvojka alebo vyšší trest. Vedel som, že je zle. Kanaďan stratil puk, otočil sa a vtedy som ho trafil. Žiaden úmysel tam nebol. Chcel som ho pritlačiť na mantinel, stáva sa to. Mrzí ma to, keďže som hral dobrý zápas, no namiesto ešte väčšej podpory pre náš tím som chlapcov oslabil,“ vrátil sa k vylúčeniu Hudáček.

Najstarší hráč výberu trénera Craiga Ramsayho nepatrí medzi zákerných hráčov, opakovaný vyšší trest však z neho robí muža dvoch tvárí. Pomyselného hokejového Dr. Jekylla a Mr. Hydea.

„Bývalý tréner Slovana Rostislav Čada to nazýval 'blackout' (výpadok, zatmenie). Verím, že celý tím bude hrať čisto, ja musím začať prvý. Dostal som už asi milión správ o tom, že som najtrestanejší hráč na turnaji. Radšej chcem však zbierať body,“ povedal Hudáček.

Dodatočný trest za svoj atak by s najväčšou pravdepodobnosťou nemal dostať. Kanadský tím podnet nedal, z disciplinárky sa takisto nik neozval.