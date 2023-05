Slovensko má tradíciu, ale my chceme byť ako Fíni a Švédi, tvrdí kapitán Švajčiarov

Slovensko je hokejová krajina vedená skvelým trénerom. Hráte so srdcom. Bude to tesný zápas. Vieme, čo očakávať, hrávame spolu často. Jednoznačne sa musíme pripraviť lepšie, ako na prvé zápasy v skupine.

Videli ste úvodné zápasy Slovákov na turnaji? Útržkovito. Potvrdili, že s nimi treba počítať, majú kvalitu. S Českom aj Kanadou to bol z vašej strany kvalitný výkon, o to viac musíme byť v strehu a hrať náš najlepší hokej. Koho zo Slovákov poznáte? Možno to bude znieť trochu ako klišé, ale ja sa sústreďujem najmä na náš tím. Vašu súpisku som ešte podrobne neštudoval. Ale samozrejme, pozriem si ju. V čom vidíte najväčšiu silu slovenského tímu? Slovenský hokej má tradíciu. Národ ním žije, záujem o turnaj je vždy veľmi vysoký, čo motivuje hráčov k dobrým výkonom. Stále máte v NHL zaujímavé mená, ďalšie prichádzajú. Bavíme sa však o pomerne malom počte hráčov. Ako som to už povedal predtým. My sa chceme porovnávať so Švédskom a Fínskom, to sú tímy, na ktoré sa najviac zameriavame.

Naposledy ste hrali na MS v roku 2019 na Slovensku. Ako si na turnaj spomínate? Stále mám pred očami štvrťfinálovú prehru s Kanadou. Vyrovnávajúci gól sme dostali sekundu pred koncom duelu, následne prehrali v predĺžení. Boli sme tak blízko... Na Slovensku sa hralo vždy skvele, je to hokejová krajina. Švajčiarsko urobili za posledné veľký progres. V čom sa skrýva tajomstvo úspechu? Áno, za desať, pätnásť rokov sme spravili veľa dobrého, ale stále sa musíme pozerať dopredu a tvrdo pracovať. Žiadne uspokojenie. Náš cieľ je získavať medaily pravidelne tak, ako to robia tí najlepší.

Nino Niederreiter v zápase proti Kazachstanu. (Autor: Guntis Lazdans/IIHF)

V zbierke máte dve strieborné medaily. Ako veľmi vás ženie vpred motivácia vystúpiť na samotný vrchol a získať zlato? Je to sen. Vždy, keď cestujem na šampionát, snívam o zlate. V Rige sme dobre začali, ale nič to nemusí znamenať, stále treba byť koncentrovaný a ísť si za svojím cieľom.

Čo pre vás znamená byť kapitánom tímu? Je to veľká pocta. Každý hráč sníval o tom byť v reprezentácii, priznám sa, že ja som vždy sníval aj o tom, že budem kapitán. A teraz ním som. Navyše v mužstve, ktoré má množstvo skvelých lídrov a osobností. Ste predĺžená ruka trénera Patricka Fischera, ktorý je ikonou pre švajčiarsky tím. Ako ho vnímate? Je skvelé ho mať za trénera. Nie je to však len o ňom, náš trénerský tím má veľké kvality, na každom poste je správny človek.

Švajčiarsko má v tíme množstvo lídrov. Skúsenosťami najviac vyčnieva Andres Ambühl, ktorý štartuje na svojich osemnástych majstrovstvách sveta. Čo na to hovoríte? (stoja vedľa seba, pozrie sa naňho a usmeje). To je niečo neuveriteľné. On vôbec nie je unavený, nechápem, ako to robí. Vášeň a láska k hokeju, ktorú v sebe má, sú úctyhodné. Inšpirujú všetkých. Keď sa končí sezóna v NHL a viacerí chalani sa rozprávame, či prídeme na šampionát, vždy padne otázka: A čo Andres Ambühl, príde? A on už v tom čase je s mužstvom. Niečo šialené.