Stručná história, rekordy a zaujímavosti o letných olympijských hrách (LOH)

Prvé olympijské hry sa konali od 6. do 15. apríla 1896 v gréckych Aténach. Viac zaujímavostí z histórie olympiád sa dozviete tu .

Svoje myšlienky vyslovil barón prvý raz na parížskej Sorbonne v roku 1882, no nenašiel pochopenie. Na jún 1884 zvolal na pôdu slávnej univerzity kongres o športe. Skončil sa jednomyseľným súhlasom s obnovením hier.

Pierre de Coubertin bol veľmi smutný, že organizátori zaradili do programu aj takzvané antropologické hry. Išlo napríklad o súťaže Indiánov, afrických trpaslíkov, dlhonohých Patagóncov a ďalších príslušníkov etnických menšín v prekážkovom behu a vrhu balvanom.

Vojak Pheidiphides bežal viac ako 42 kilometrov zvestovať do chrámu bohyne Atény správu o slávnom víťazstve. Po výkriku 'Zvíťazili sme' padol mŕtvy.

Odvtedy sa na každých OH skladá olympijská prísaha.

Usporiadatelia vynaložili maximálne úsilie, aby zmazali zlý dojem z OH 1900 tiež v Paríži. Prvý raz postavili olympijskú dedinu.

Päť mesiacov viseli po celom belgickom prístave zástavy s piatimi do seba prepletenými kruhmi. Dodnes na hrách olympiád slávnostne vyvesia na štadiónoch olympijskú vlajku, ktorú venovalo hnutiu mesto Antverpy.

Prvý raz štartovali na OH atlétky. Za zmienku stojí, že Coubertin proti novinke ostro protestoval. Na 800 m dobiehali bežkyne na pokraji úplného vyčerpania.

Na podnet predsedu organizačného výboru Diema zapálili olympijský oheň v gréckej Olympii zrkadlom od slnečných lúčov a do nemeckej metropoly ho potom postupne nieslo 3057 bežcov.

Luz bol prvý, ktorý mu blahoželal. To všetko pred očami Adolfa Hitlera.

Práve on poradil Jessemu Owensovi po dvoch nevydarených pokusoch v diaľkarskej kvalifikácii, aby si posunul značku rozbehu.

Olympiádu otvoril na slávnom štadióne vo Wembley kráľ Juraj VI., Nemecko a Japonsko ako agresorov druhej svetovej vojny z OH vylúčili.

Prvý raz sa na olympijských hrách objavili športovci Sovietskeho zväzu (MOV prijal ZSSR za svojho člena až v máji 1951 – naposledy sa na OH zúčastnili ešte športovci cárskej ríše, v roku 1912. Problémy nastali hneď na začiatku.

Prvé olympijské hry na južnej pologuli priniesol paradox – letné OH sa pre väčšinu účastníkov uskutočnili v zime.

Športovci našli v talianskej metropole pôsobivú symbiózu moderny s čarom historických stavieb. Maratónci štartovali z vrchu Kapitol, štyridsaťdva kilometrov bežali po Via Appia, trať sa končila pred Koloseom.

Veľká nadmorská výška sa postarala o to, že Hry v metropole Mexika sa stali festivalom rekordov – zrodilo sa 34 najlepších svetových výkonov histórie.

XXI. MONTREAL (17. júla – 1. augusta 1976)

Počet účastníkov: 6026 / muži: 4780, ženy: 1264. Krajiny: 88.

Prvý bojkot. Zo 116 prihlásených krajín 24 odrieklo účasť (22 afrických), lebo MOV nevyradil z Hier Nový Zéland, ktorý zohral rugbyové stretnutie vo vtedajšej rasistickej Juhoafrickej republike.

Na ňu strešný orgán olympizmu vyhlásil všeobecné športové embargo.

XXII. MOSKVA (19. júla – 3. augusta 1980)

Počet účastníkov: 5217 / muži: 4099, ženy: 1118. Krajiny: 80.

Druhý bojkot a poriadny. Americký prezident James Carter vyzval krajiny na ignorovanie Moskvy, lebo sovietske vojská vtrhli do Afganistanu.

Do Moskvy prišlo 80 krajín – menej ako do Ríma 1960. A bola to aj olympiáda švindľov. Pri hode oštepom či diskom otvárali usporiadatelia veľké brány Lužník tak, aby domácim pretekárom fúkal čo najpriaznivejší vietor.